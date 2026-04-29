Bhoot Bangla Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर ‘भूत बंगला’ का राज, 13वें दिन भी नहीं थमा भूतों का कहर

Bhoot Bangla Box Office Day 13: भूत बांग्ला इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज़ परफ़ॉर्मर में से एक साबित हुई है। अप्रैल की शुरुआत में, शायद ही किसी को उम्मीद थी कि यह फिल्म धुरंधर 2 जैसी बड़ी रिलीज़ को टक्कर देगी।
कई लोगों को लगा कि अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगी—लेकिन फिल्म ने कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है। अब अपने 13वें दिन, भूत बांग्ला लगातार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है।
एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब फिल्म ने करोड़ों न कमाए हों, जिससे दर्शकों पर इसकी मज़बूत पकड़ साबित होती है। रिलीज़ से पहले कम चर्चा के बावजूद, फिल्म ने कुछ ही समय में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करके सभी को चौंका दिया और अब यह लगातार ₹200 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है।
सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन सुबह 11 बजे तक लगभग ₹18 लाख कमा लिए थे। देश भर में लगभग 2,135 शो चलने के साथ, फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹144.46 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि नेट कलेक्शन शानदार ₹121.58 करोड़ है। दिन के आखिरी आंकड़ों में रात तक काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
दूसरे हफ्ते की मजबूत कमाई ने रफ्तार बनाए रखी
दूसरे हफ्ते की परफॉर्मेंस से साफ पता चलता है कि भूत बांग्ला जल्द ही धीमी नहीं पड़ने वाली है। फिल्म ने हाल ही में कैसा परफॉर्म किया है, यहाँ देखें:
दिन 8: ₹5.75 करोड़
दिन 9: ₹10.75 करोड़
दिन 10: ₹12.50 करोड़
दिन 11: ₹3.65 करोड़
दिन 12: ₹4.35 करोड़
ये नंबर फिल्म की वापसी करने की काबिलियत को दिखाते हैं, खासकर वीकेंड में, जिससे मोमेंटम बना रहता है और यह दूसरी रिलीज़ के लिए एक कड़ा कॉम्पिटिटर बन जाती है।
स्टार पावर + डबल रोल = विनिंग फ़ॉर्मूला
फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक अक्षय कुमार और वामिका गब्बी के बीच की केमिस्ट्री है। दोनों एक्टर्स ने डबल रोल किए हैं, जिससे कहानी में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट और एंटरटेनमेंट जुड़ गया है।
प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी को आसानी से मिलाती है। परेश रावल और राजपाल यादव की सपोर्टिंग परफॉर्मेंस ज़बरदस्त कॉमिक रिलीफ लाती है, जो दर्शकों को क्लासिक भूल भुलैया वाइब की याद दिलाती है।
भूत बांग्ला बॉक्स ऑफ़िस पर एक डार्क हॉर्स बनकर उभरी है—अचानक, जिसे रोका न जा सके, और बहुत मज़ेदार। अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो फ़िल्म जल्द ही ₹200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है, और इस सीज़न की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक के तौर पर अपनी जगह पक्की कर सकती है।