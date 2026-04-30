Bhoot Bangla Box Office Day 13: भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर तांडव! 13वें दिन भी अक्षय कुमार ने बरसाए करोड़ों

Bhoot Bangla Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर अभी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन भूत बंगला एक मज़बूत दावेदार बनकर उभरी है। अक्षय कुमार की यह नई हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म सिनेमाघरों में अपनी पकड़ लगातार मज़बूत कर रही है और अब सिर्फ़ 13 दिनों में ही दुनिया भर में ₹200 करोड़ का आँकड़ा पार करने की कगार पर है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ़िल्म ने दुनिया भर में पहले ही ₹199.38 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है, जो एक बार फिर अक्षय कुमार की स्टार पावर को दिखाता है।

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा

दुनिया भर का कलेक्शन: ₹199.38 करोड़

भारत का ग्रॉस कलेक्शन: ₹147.88 करोड़

विदेशों का कलेक्शन: ₹51.50 करोड़

भारत का नेट कलेक्शन: ₹124.50 करोड़

पूरे भारत में कुल शो: 1,36,761

कड़ी टक्कर के बावजूद, भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर दूसरी रिलीज़ हुई फ़िल्मों को कड़ी चुनौती दे रही है।

दिन-वार कमाई (पहले 13 दिन)

पहला हफ़्ता: ₹84.40 करोड़

Day 8: ₹5.75 करोड़

Day 9: ₹10.75 करोड़

Day 10: ₹12.50 करोड़

Day 11: ₹3.65 करोड़

Day 12: ₹4.35 करोड़

Day 13: ₹3.25 करोड़

फ़िल्म ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और पहले हफ़्ते के बाद भी इसका कलेक्शन स्थिर बना हुआ है।

भूत बंगला लोगों का दिल क्यों जीत रही है

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म, अक्षय और प्रियदर्शन की उस पुरानी जादुई जोड़ी को वापस लाती है जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं।

इस फ़िल्म में एक मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें शामिल हैं:

वामिका गब्बी

असरानी

राजपाल यादव

तब्बू

परेश रावल

इन कलाकारों के शानदार अभिनय, एक मज़बूत कहानी और कॉमेडी-हॉरर के मेल ने इस फ़िल्म को दर्शकों की पसंदीदा बना दिया है।

मुकाबले में सबसे आगे

जहाँ दूसरी फ़िल्मों के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं भूत बंगला लगातार मज़बूत प्रदर्शन कर रही है। इसकी सफलता का श्रेय दर्शकों की तारीफ़ और लोगों के बीच फ़िल्म के बारे में हो रही अच्छी चर्चा (Word-of-mouth) को जाता है। फ़िल्म ने रिलीज़ के कुछ ही दिनों के अंदर अपना बजट वसूल कर लिया था, और अब यह अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक बनने की राह पर मज़बूती से आगे बढ़ रही है।

ज़बरदस्त आंकड़ों, दमदार कंटेंट और स्टार पावर के दम पर, ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफ़िस पर हो रही टक्कर में न सिर्फ़ टिकी हुई है—बल्कि उस पर हावी भी है। अब ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार करना बस कुछ ही समय की बात है।

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