Bhoot Bangla Box Office Day 10: संडे को ‘भूत बंगला’ का तूफान, अक्षय कुमार की फिल्म ने कर दी छप्परफाड़ कमाई

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Mohit Saini
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Bhoot Bangla Box Office Day 10: संडे को ‘भूत बंगला’ का तूफान, अक्षय कुमार की फिल्म ने कर दी छप्परफाड़ कमाई
Bhoot Bangla Box Office Day 10: संडे को ‘भूत बंगला’ का तूफान, अक्षय कुमार की फिल्म ने कर दी छप्परफाड़ कमाई

Bhoot Bangla Box Office Day 10: 17 अप्रैल को रिलीज़ हुई भूत बांग्ला बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है। हफ़्ते के दिनों में थोड़ी गिरावट के बावजूद, फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में ज़बरदस्त वापसी की, और दर्शक अक्षय कुमार को उनके एंटरटेनिंग हॉरर-कॉमेडी अवतार में देखने के लिए थिएटर्स में उमड़ पड़े।

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस आइकॉनिक जोड़ी में अभी भी भीड़ खींचने का जादू है।

डे 10 कलेक्शन: रविवार सोने की खान बना

अपने 10वें दिन (दूसरे रविवार) भूत बांग्ला के कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल आया। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने अकेले रविवार को ₹12.40–12.50 करोड़ की शानदार कमाई की।

शनिवार की तुलना में, दर्शकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे फिल्म का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस ग्राफ़ एक बार फिर ऊपर चला गया।

दूसरे वीकेंड में वापसी सच में हुई

फिल्म ने पहले दिन ₹12.25 करोड़ के साथ ज़बरदस्त शुरुआत की और अपने पहले वीकेंड में डबल-डिजिट नंबर बनाए रखे। हालांकि, वीकडेज़ में कलेक्शन में गिरावट आई।

लेकिन दूसरे वीकेंड ने सब कुछ बदल दिया — शनिवार और रविवार दोनों दिन अच्छे नंबर आए, जिससे फिल्म की ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ और ऑडियंस पुल दिखा।

हर दिन का बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन (इंडिया नेट)

पेड प्रीव्यू: ₹3.75 करोड़
पहला दिन (शुक्रवार): ₹12.25 करोड़
दूसरा दिन (शनिवार): ₹19 करोड़
तीसरा दिन (रविवार): ₹23 करोड़
चौथा दिन (सोमवार): ₹6.75 करोड़
पांचवां दिन (मंगलवार): ₹8 करोड़
छठा दिन (बुधवार): ₹6.15 करोड़
सातवां दिन (गुरुवार): ₹5.50 करोड़
आठवां दिन (शुक्रवार): ₹5.75 करोड़
नौवां दिन (शनिवार): ₹10.75 करोड़
दसवां दिन (रविवार): ₹12.40 करोड़
कुल कलेक्शन ₹100 करोड़ के पार

10 दिनों के बाद, भूत बांग्ला ने ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस पर एंट्री कर ली है ₹100 करोड़ क्लब में शामिल, नेट इंडिया कलेक्शन ₹114.40 करोड़, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹133.60 करोड़ रहा।

यह अक्षय कुमार के लिए बहुत ज़रूरी सफलता है, जो साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक है।

फिल्म के लिए क्या काम कर रहा है?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का रीयूनियन एक बार फिर कामयाब रहा है। प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर के सपोर्ट में, यह फिल्म हॉरर और फैमिली कॉमेडी को पूरी तरह से मिलाती है।

इसकी सफलता में परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू की शानदार परफॉर्मेंस भी शामिल है, जिनकी कॉमिक टाइमिंग की बहुत तारीफ हुई है।

फाइनल वर्डिक्ट

वीकेंड में अच्छी ग्रोथ और पॉजिटिव ऑडियंस रिस्पॉन्स के साथ, भूत बांग्ला बॉक्स ऑफिस पर शानदार टिकी हुई है। अगर यह रफ़्तार बनी रही, तो फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े माइलस्टोन हासिल कर सकती है।

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