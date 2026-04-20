Bhoot Bangla Box Office: Bhooth Bangla का बॉक्स ऑफिस पर तूफान! तीसरे दिन संडे को रिकॉर्डतोड़ उछाल

By
Mohit Saini
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Bhoot Bangla Box Office: Bhooth Bangla का बॉक्स ऑफिस पर तूफान! तीसरे दिन संडे को रिकॉर्डतोड़ उछाल
Bhoot Bangla Box Office: Bhooth Bangla का बॉक्स ऑफिस पर तूफान! तीसरे दिन संडे को रिकॉर्डतोड़ उछाल

Bhoot Bangla Box Office: लेटेस्ट हॉरर-कॉमेडी भूत बांग्ला अभी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, और शानदार कमाई कर रही है। 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मच अवेटेड रीयूनियन को मार्क करते हुए, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में सही जगह बनाई है और थिएटर में ड्रीम रन का मज़ा ले रही है।

स्टार पावर ने सफलता दिलाई

परेश रावल, राजपाल यादव और वेटरन एक्टर असरानी जैसे लेजेंडरी कॉमेडी स्टार्स से भरी, भूत बांग्ला को दर्शकों से ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। दूसरी रिलीज़ से कॉम्पिटिशन के बावजूद, फिल्म पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और यह इंडिया और ओवरसीज़ मार्केट दोनों में मज़बूत परफॉर्म कर रही है।

बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जारी है

फिल्म ने पहले दिन ₹12 करोड़ (पेड प्रीव्यू को छोड़कर) की अच्छी कमाई की, जिसके बाद दूसरे दिन इसमें काफी उछाल आया। तीसरे दिन (रविवार) तक, भूत बांग्ला ने अपनी रफ़्तार बनाए रखी और बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी बढ़त हासिल की।

तीसरे दिन दुनिया भर में कलेक्शन बढ़ा

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने अकेले भारत में अपने तीसरे दिन लगभग ₹23 करोड़ कमाए। उसी दिन विदेशों में कलेक्शन लगभग ₹7 करोड़ रहा, जिससे सिर्फ़ तीन दिनों में इंटरनेशनल टोटल ₹26 करोड़ से ज़्यादा हो गया।

इन नंबरों के साथ, भूत बांग्ला अब दुनिया भर में ₹95.87 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, जबकि इसकी भारत में कुल कमाई ₹69.37 करोड़ है।

हर दिन का बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन

पेड प्रीव्यू: ₹3.75 करोड़
पहला दिन: ₹12.25 करोड़
दूसरा दिन: ₹19 करोड़
तीसरा दिन: ₹23 करोड़
टोटल नेट कलेक्शन (इंडिया): लगभग ₹58 करोड़

फिल्म किस बारे में है?

मंगलपुर के डरावने गांव में सेट, कहानी वधुसुर नाम के एक डरावने राक्षस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दुल्हनों को किडनैप कर लेता है, जिससे गांव वाले शादियों से पूरी तरह बचने पर मजबूर हो जाते हैं।

बार-बार चेतावनी के बावजूद, अक्षय कुमार का किरदार, अर्जुन आचार्य, अपनी बहन की शादी करने के लिए अपने पुश्तैनी घर लौटता है – और उसे एक काला और डरावना सच पता चलता है।

फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का मिक्स है, जिसमें तब्बू, वामिका गब्बी और जीशु सेनगुप्ता जैसे एक्टर्स का शानदार सपोर्ट है, जो इसे एक कम्प्लीट एंटरटेनर बनाता है।

ज़बरदस्त वर्ड ऑफ़ माउथ, दमदार परफॉर्मेंस और हॉरर और ह्यूमर के परफेक्ट मिक्स के साथ, भूत बांग्ला इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने की राह पर है। अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, तो ₹100 करोड़ का माइलस्टोन बस आने ही वाला है।

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