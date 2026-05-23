Bhojpuri Viral Song: पवन सिंह-आस्था सिंह के रोमांस ने लगाई आग, ‘दिल लेके भाग जाइबे’ हुआ वायरल

Bhojpuri Viral Song: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह का एक पुराना गाना आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। यह ट्रैक भोजपुरी गाना “दिल लेके भाग जाइबे” है। इस वीडियो में उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने सभी को दीवाना बना दिया है। इस गाने को यहाँ ज़रूर देखें!

आस्था और पवन सिंह का गाना



पवन सिंह और आस्था सिंह – भोजपुरी सिनेमा के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह का जलवा हर जगह दर्शकों के बीच काफ़ी धूम मचाता है। एक्टर की सिंगिंग और एक्टिंग की सभी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग उनके गानों के दीवाने हैं, और उनका वोकल टैलेंट लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है।

पब्लिक के बीच पवन सिंह का क्रेज़ सच में साफ़ दिखता है; इसलिए, यह लगभग तय है कि उनकी कोई भी फ़िल्म या गाना हिट हो जाए। ऐसा ही एक वायरल हिट—भोजपुरी गाना *दिल लेके भाग जाइबे*—बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और अभी इंटरनेट पर आग लगा रहा है।

अगर आपने अभी तक इस जोड़ी का यह हिट रोमांटिक परफॉर्मेंस नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ बहुत खास मिस कर दिया है। इस गाने में जोड़ी ने सभी को दीवाना बना दिया है, और उनके हिट कोलेबोरेशन को हर जगह फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।

इस ट्रैक के बोल रौशन सिंह विश्वास ने लिखे हैं, जबकि सरगम ​​आकाश ने इसका शानदार म्यूज़िक बनाया है; इसे खुद ‘पावर स्टार’ पवन सिंह ने गाया है, हालांकि यह गाना हाल ही में रिलीज़ नहीं हुआ है,

लेकिन यह अभी दर्शकों के बीच ज़बरदस्त धूम मचा रहा है। इसकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यह हिट गाना निश्चित रूप से ऐसा है जिसे आपको कम से कम एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए।