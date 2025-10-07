Pawan Singh Net Worth : भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की संपत्ति और नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

Pawan Singh Net Worth : भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह न केवल अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और हिट गानों के लिए, बल्कि अपने राजनीतिक और निजी जीवन के लिए भी मशहूर हैं, जो उन्हें सुर्खियों में बनाए रखता है। हाल ही में, वह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े पारिवारिक विवाद के कारण सुर्खियों में रहे हैं, जो कथित तौर पर उनके भाजपा में शामिल होने के बाद सामने आया, जिससे उनकी राजनीतिक छवि प्रभावित हुई। इसके अलावा, पवन सिंह की कुल संपत्ति और संपत्ति, जैसा कि उनके चुनावी हलफनामे में घोषित किया गया है, भी उतनी ही आकर्षक है।

पवन सिंह की कुल संपत्ति और संपत्ति

पवन सिंह भोजपुरी फिल्म उद्योग में सबसे अधिक कमाई करने वाले सितारों में से एक हैं, जो हिट फिल्में और चार्ट-टॉपिंग गाने देने के लिए जाने जाते हैं। रियलिटी शो राइज एंड फॉल में आने के बाद उन्हें और भी लोकप्रियता मिली।

उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह की कुल संपत्ति ₹16.75 करोड़ से अधिक है, जो उन्हें भोजपुरी सिनेमा के सबसे धनी हस्तियों में से एक बनाती है। हालाँकि, उन पर ₹1 करोड़ से अधिक की देनदारियाँ भी हैं। उनका पेशा “समाज सेवा और व्यवसाय” सूचीबद्ध है, जबकि उनकी पत्नी किसी भी पेशे से जुड़ी नहीं हैं।

शिक्षा और आय

पवन सिंह ने आदर्श जनता प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भोजपुर से अपनी शिक्षा पूरी की और 2004 में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की। रिपोर्टों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, उन्होंने लगभग ₹51 लाख की आय घोषित की। पिछले पाँच वर्षों में, उनकी वार्षिक आय ₹16 लाख से ₹51 लाख के बीच रही है।

विवाद और वर्तमान सुर्खियाँ

सुपरस्टार पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने हलफनामे में किया है। हाल ही में, उनके पारिवारिक विवाद और उनकी दूसरी पत्नी से जुड़े विवादों ने उन्हें मीडिया में चर्चा में रखा है। विवादों के बावजूद, पवन सिंह लोकप्रियता और संपत्ति, दोनों ही मामलों में भोजपुरी सिनेमा में एक प्रमुख हस्ती बने हुए हैं।