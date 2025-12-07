Bhojpuri Superstar Pawan Singh, (आज समाज), मुंबई : भोजपुरी सुपरस्टार व भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता पवन सिंह का बिग बॉस फाइनल में गेस्ट के रूप में जाना और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिलना इससे पवन और उनके फैन्स की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि पवन सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं, यह धमकी पवन को ऐसे समय पर मिली जब पवन सिंह बिग बॉस के फाइनल में गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं।

पवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई

पवन को यह धमकी शनिवार की रात भेजी गई, जिसमें कहा गया है कि ”जो काम आप कर रहे हैं, उसे बंद कर दें और सलमान खान के साथ काम न करें।” उल्लेखनीय है की इस वक्त पवन सिंह मुंबई में हैं और बिग बॉस के फाइनल में बतौर गेस्ट शिरकत करने वाले है। वहीं इस मामले को लेकर फ़िलहाल पुलिस के पास कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है, केवल केवल अनौपचारिक रूप जानकारी दी गई है, हालाँकि पवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल, आज रात बिग बॉस शो में ग्लैमर और देसी स्टारडम का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इस मौके पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के अलावा और भी कलाकार मौजूद रहेंगे।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली धमकी ने उनकी चिंता बढ़ा दी

वहीं ऐसा पहली बार है, जब कोई भोजपुरी सिनेमा का बड़ा स्टार बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन रहा है, लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली धमकी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। हालाँकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और पवन की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े लोगों और सेलेब्रिटीज को धमकी दे चुके हैं।

