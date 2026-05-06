Bhojpuri Song Update: ‘डर्मी कूल राजा जी’ का वीडियो हुआ ट्रेंडिंग, हॉट सीन ने बढ़ाया फैंस का क्रेज

Bhojpuri Song Update: भोजपुरी सिनेमा के हिट गाने हमेशा से ही आम लोगों के बीच चर्चा का एक गर्म विषय रहे हैं। गर्मियों के बढ़ते तापमान के बीच, एक और ज़बरदस्त गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह गाना है “Dermi Cool Raja Ji”—भोजपुरी फिल्म *Sajan Chale Sasural 2* का एक हिट गाना—जिसे इंदु सोनाली ने गाया है, श्याम देहाती ने लिखा है, और अविनाश झा ‘घुंघरू’ ने संगीत दिया है।



‘Worldwide Records’ के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया यह शानदार गाना बेहद मनोरंजक है और इसने अपनी अदाओं से दर्शकों को पूरी तरह से दीवाना बना दिया है। गर्मियों की तेज़ गर्मी को देखते हुए, इस खास गाने के लिए लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो इसे देखना बिल्कुल ज़रूरी है।

भोजपुरी सिनेमा के इस वायरल हिट गाने को यहीं देखें—एक ऐसा गाना जो पुराना होने के बावजूद, आज भी लोगों के बीच अपनी ज़बरदस्त लोकप्रियता बनाए हुए है। इसे एक बार फिर यहीं देखें। जहाँ YouTube पर अक्सर कई हिट गाने सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं, वहीं यह खास गाना सचमुच हर किसी का मूड अच्छा करने में कामयाब रहा है।

समय-समय पर ऐसे गाने आते हैं जो सचमुच हर किसी के दिल को छू लेते हैं; इसलिए, अगर आपने अभी तक यह हिट गाना नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा है! इंटरनेट पर हर जगह लोग इस गाने का खूब मज़ा ले रहे हैं। तेज़ गर्मी को देखते हुए, इस गाने के लिए लोगों की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए।

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