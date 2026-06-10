Bhojpuri Song: भोजपुरी का ये सुपरहिट गाना फिर आया ट्रेंड में, खेसारी-काजल की जोड़ी छाई

Khesari Lal Yadav and Kajal Raghwani Song: भोजपुरी सिनेमा की हिट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी है। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं और हॉट केमिस्ट्री से सभी का दिल जीत लिया है। उनके रोमांस और डांस की चर्चा हमेशा सभी को पसंद आती है। ऐसे में अगर आपने उनकी हिट केमिस्ट्री नहीं देखी है।



तो आपको यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। जिसमें हर कोई उनके डांस और रोमांस का दीवाना है। काजल राघवानी की खूबसूरती और खेसारी लाल यादव के साथ उनका अंदाज़ हर किसी को दीवाना बना रहा है। वैसे तो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का यह हिट गाना सालों पुराना है। लेकिन अब इंटरनेट पर उनका धमाका हर किसी को दीवाना बना रहा है।

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की इस बोल्ड केमिस्ट्री ने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। भोजपुरी फिल्म बलम जी आई लव यू का हिट गाना है ऐसे बारा ना माचिस के तिली। जो सबका दिल चुरा रहा है। गाना बहुत मज़ेदार है। सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी शानदार केमिस्ट्री को पसंद कर रहा है।

खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने इस हिट गाने को अपनी आवाज़ में गाया है। श्याम देहाती ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं। ओम झा ने इसे अपना कमाल का म्यूज़िक दिया है। गाना अब इंटरनेट पर सबका दिल चुरा रहा है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह हिट गाना नहीं देखा है।