Bhojpuri Song : बोल्ड रोमांस से भरपूर ‘हमारा चोलिया में’ ने Youtube पर मचाई सनसनी

Bhojpuri Song : भोजपुरी सिनेमा में खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और बेहतरीन सिंगर-एक्टर निरहुआ हैं—एक ऐसी जोड़ी जिनकी मौजूदगी ही दर्शकों को दीवाना बना देती है। दर्शक इस जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं; जब भी वे साथ आते हैं, धमाल मचा देते हैं। उनकी सिज़लिंग केमिस्ट्री ने लगातार फैंस का दिल जीता है, जिससे उनकी फिल्में और गाने हमेशा सुपरहिट होते हैं। हाल ही में, आम्रपाली दुबे का एक रोमांटिक गाना रिलीज़ हुआ, और यह अभी सभी का दिल जीत रहा है।



यह सुपरहिट गाना, जिसका टाइटल “हमारा चोलिया में” है, भोजपुरी फिल्म *निरहुआ हिंदुस्तानी* का है और यह बहुत जल्दी कई लोगों का टॉप फेवरेट बन गया है। फैंस इस रोमांटिक गाने को बार-बार देख रहे हैं। गाने के प्यारे बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं, जबकि राजेश रजनीश ने म्यूजिक कंपोज किया है, और कल्पना ने ट्रैक को अपनी मधुर आवाज दी है।

यह म्यूजिक वीडियो बहुत एंटरटेनिंग है; देर रात फिल्माया गया, इसमें आम्रपाली दुबे – हरी साड़ी पहने – निरहुआ को अपनी आकर्षक अदाओं से दीवाना बना रही हैं। एक-दूसरे के लिए उनका गहरा पैशन देखकर देखने वालों के दिलों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है।

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