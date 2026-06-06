Bhojpuri Song: ‘बबुआने से हिला’ में पवन सिंह और चांदनी सिंह ने लगाए रोमांस के तड़के, वीडियो वायरल

Pawan Singh and Chandni Singh Romantic Song : भोजपुरी सिनेमा हर दिन इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है। यूट्यूब पर गानों की बाढ़ देखी जा सकती है। ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह का नाम टॉप पर न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश-विदेश में एक्टर की खूब धूम है।

उनके फैंस हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में उनके कई ऐसे गाने हैं। जो सोशल मीडिया पर सबको दीवाना बना रहे हैं। जिसमें भोजपुरी फिल्म सूर्यवंशम का हिट गाना है प्रकोप हो या जिला बबुआने से हिला। जो इन दिनों यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड में है।

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यह गाना सभी को बहुत पसंद आ रहा है। इस गाने में पवन सिंह और खूबसूरत एक्ट्रेस चांदनी सिंह हैं। इसे देखकर हर कोई अपना दिल हार रहा है। यह गाना सभी को बहुत पसंद आ रहा है। चांदनी सिंह की खूबसूरती और धमाकेदार डांस मूव्स ने दुनिया के अच्छे-अच्छों को भी दीवाना बना दिया है। ऐसे में इस गाने का इंटरनेट पर इतना वायरल होना तो बनता ही है।

लोगों को इन दोनों की हॉट केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है। यही वजह है कि लोग इन्हें टॉप ट्रेंडिंग में देख रहे हैं। पवन सिंह, शिल्पी राज ने इस हिट गाने को अपनी आवाज दी है। विजय चौहान और आरआर शायरी ने इस गाने के खूबसूरत बोल लिखे हैं।

तो शुभम एसबीआर ने इसे अपना म्यूजिक दिया है। गाना बहुत ही फनी है। जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आपने यह हिट गाना नहीं देखा है. तो आपको यह हिट गाना एक बार ज़रूर देखना चाहिए।