Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने फिर जीता दिल, वायरल हुआ पुराना गाना

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा की जान और अपनी एक्टिंग और गानों से फैंस के दिलों को छूने वाले बेहतरीन सिंगर कोई और नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव हैं, जो हमेशा अपने गानों और रोमांस को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनके गाने लोगों को काफी पसंद आते हैं।

खेसारी लाल यादव का नाम आए और काजल राघवानी को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के रोमांस की वजह से दोनों की जोड़ी हमेशा दर्शकों के बीच तहलका मचा देती है। वे देश-विदेश में मशहूर हैं।

जब भी यह जोड़ी साथ आती है, तहलका मचा देती है। दोनों के गानों ने हमेशा लोगों का दिल जीता है, यही वजह है कि एक बार फिर काजल रहवानी और खेसारी लाल यादव का साथ काफी पसंद किया जाने लगा है। उनका एक पुराना गाना एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देर रात गार्डन में काजल रखवानी के खेसारी लाल यादव के साथ बोल्ड रोमांस ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। भोजपुरी फिल्म दीवानापन का हिट गाना तकिया के साइड करा है, जो सभी को बहुत पसंद आ रहा है। उनकी हॉट केमिस्ट्री देखकर हर कोई बेचैन हो रहा है।

इस गाने के बोल आज़ाद सिंह ने लिखे हैं, खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने इसे अपनी आवाज़ में गाया है. गाना बहुत मज़ेदार है, जिसका म्यूज़िक रजनीश मिश्रा ने कमाल का बनाया है. खेसारी और काजल राघवानी का यह रोमांटिक गाना सभी को पसंद आ रहा है।