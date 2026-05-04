Khesari Lal Yadav और Amrapali Dubey का रोमांस हुआ वायरल! “मोर दिल के गलती है” ने YouTube पर मचाया तहलका

By
Mohit Saini
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Khesari Lal Yadav और Amrapali Dubey का रोमांस हुआ वायरल! “मोर दिल के गलती है” ने YouTube पर मचाया तहलका
Khesari Lal Yadav और Amrapali Dubey का रोमांस हुआ वायरल! “मोर दिल के गलती है” ने YouTube पर मचाया तहलका
Bhojpuri Romantic Song:  भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने सितारे आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव का एक क्लासिक गाना आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है और हर जगह लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। जब भी यह दमदार जोड़ी एक साथ नज़र आती है, तो दर्शकों के बीच एक अलग ही हलचल मचा देती है।

आम्रपाली दुबे की खूबसूरती और डांस का हुनर ​​हमेशा से ही सबको दीवाना बनाता रहा है, जिसकी वजह से उनके गाने देखना तो बनता ही है। लेकिन, खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का यह खास हिट गाना आजकल सचमुच सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है।
“मोर दिल के गलती है” नाम का यह भोजपुरी गाना हर तरफ से खूब प्यार बटोर रहा है; प्रफुल्ल तिवारी के लिखे और रजनीश मिश्रा के खूबसूरत संगीत से सजे इस गाने को प्रियंका सिंह ने अपनी सुरीली आवाज़ दी है।
यह एक बेहद मनोरंजक गाना है जो फैंस के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि यह एक पुराना गाना है, लेकिन आजकल यह लोगों के दिलों की धड़कनें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर रहा है।

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