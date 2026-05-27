Bhojpuri Song: आम्रपाली दुबे और निरहुआ का रोमांस फिर हुआ वायरल! ‘जवना सोचेला’ गाने ने इंटरनेट पर लगाई आग

By
Mohit Saini
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Bhojpuri Song: आम्रपाली दुबे और निरहुआ का रोमांस फिर हुआ वायरल! ‘जवना सोचेला’ गाने ने इंटरनेट पर लगाई आग
Bhojpuri Song: आम्रपाली दुबे और निरहुआ का रोमांस फिर हुआ वायरल! ‘जवना सोचेला’ गाने ने इंटरनेट पर लगाई आग
Nirahua and Amrapali Dubey Romantic Song Viral: भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ की केमिस्ट्री ने हर किसी को दीवाना बना दिया है। जब भी ये दोनों साथ आते हैं, तो तहलका मचा देते हैं; उनका रोमांस और गाने हमेशा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में, इस जोड़ी का एक और शानदार गाना सामने आया है, जिसने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

भोजपुरी फिल्म *काशी अमरनाथ* का यह सुपर-हिट गाना—जिसका टाइटल “जवाना सोचेला” है—निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर बेहद रोमांटिक अंदाज़ में फिल्माया गया है। इस चार्ट-टॉपिंग गाने को अब तक 940,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने के बोल अजय सिंह ने लिखे हैं, जबकि मधुकर आनंद ने अपने खास अंदाज़ में इसका संगीत तैयार किया है; वहीं, आलोक कुमार, प्रमिला जैन और सोनाली ठाकुर ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है
यह एक बेहद प्यारा गाना है जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया है, और दर्शक इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का? अगर आप भी इस जोड़ी के फैन हैं, तो आपको निरहुआ और आम्रपाली दुबे का यह गाना कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए।