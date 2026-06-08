Bhojpuri Romantic Song Viral: रानी चटर्जी और खेसारी लाल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फिर मचाया तहलका, वायरल हुआ ये सुपरहिट गाना

By
Mohit Saini
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Bhojpuri Romantic Song Viral: रानी चटर्जी और खेसारी लाल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फिर मचाया तहलका, वायरल हुआ ये सुपरहिट गाना
Bhojpuri Romantic Song Viral: रानी चटर्जी और खेसारी लाल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फिर मचाया तहलका, वायरल हुआ ये सुपरहिट गाना

Bhojpuri Romantic Song Viral: भोजपुरी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपनी बोल्ड अदाओं और डांस से सबका दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने कई हिट वेब सीरीज में भी अपने काम से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। चारों तरफ उनके नाम का शोर है. ऐसे में सिचुएशन में, उनका एक शानदार गाना इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है।


इस गाने में, रानी चटर्जी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक जबरदस्त वायरल गाना सभी को दीवाना बना रहा है। इस गाने में दोनों के रोमांस और डांस की काफी चर्चा हो रही है। भोजपुरी फिल्म जानम का हिट गाना है “मौका के लाभ ला पजा में दाब ला”। इन दिनों सबका मज़ाक कौन उड़ा रहा है? इस हिट गाने को खेसारी लाल यादव और इंदु सोनाली ने अपनी आवाज़ दी है।

आजाद सिंह ने इस गाने के लिए खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं। अविनाश झा (घुंघरू) ने इस गाने को जबरदस्त म्यूजिक दिया है। गाना बहुत ही दिलचस्प है। इन दिनों सभी इसे काफी पसंद कर रहे हैं।

लोग इस गाने को YouTube पर बार-बार सर्च करके देख रहे हैं। एक्ट्रेस ने खेसारी लाल यादव के साथ और भी कई बेहतरीन फिल्मों और गानों में काम किया है। जिसे फैंस का खूब प्यार मिला है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह हिट गाना नहीं देखा है। तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो इस हिट गाने को एक बार जरूर देखें।

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