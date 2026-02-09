Raksha Gupta Wedding Photo Truth: चुपचाप भोजपुरी हसीना बनीं दुल्हन, शादी की तस्वीरों ने मचाया हंगामा

सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बनी हुई हैं रक्षा गुप्ता
Raksha Gupta Wedding Photo Truth,(आज समाज), मुंबई: रक्षा गुप्ता अपनी शादी की इन वायरल तस्वीरों में बहुत सुंदर नजर आ रही हैं। उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहना है। इसके साथ ही मांग में भरा सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर दुल्हन वाला ग्लो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। फैंस को उनका ये ब्राइडल लुक काफी पसंद आ रहा है।

रक्षा गुप्ता की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। देखते ही देखते खबर फैल गई कि रक्षा गुप्ता ने भोजपुरी सिनेमा के एक्टर प्रेम सिंह के साथ शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों को कमेंट सेक्शन में बधाई देने लगे। कई लोग इसे सीक्रेट वेडिंग बता रहे थे।

अपकमिंग भोजपुरी फिल्म स्वर्ग से सुंदर की है फोटो

कोई दोनों की आॅन-स्क्रीन केमिस्ट्री को रियल लाइफ में बदलने की बात कर रहा था। हालांकि, इस वायरल तस्वीर के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई है। दरअसल, ये तस्वीरें रक्षा और प्रेम की असली शादी की नहीं है, बल्कि दोनों की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म स्वर्ग से सुंदर का एक सीन की है।

इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के महराजगंज में चल रही है। ये वायरल फोटोज फिल्म के एक शादी वाले सीन की है। दोनों की केमेस्ट्री एक दूसरे के साथ बेहतरीन लग रही है। इसलिए फोटोज देख लोग भी धोखा खा बैठे और उन्हें लगा कि दोनों ने सही में शादी कर ली है।

दर्शकों का कंफ्यूज होना लाजमी

इस वायरल मोमेंट को लेकर रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह दोनों ने सेट से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रक्षा गुप्ता ने हंसते हुए कहा, जब मैंने फोटो देखी तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि लोग इसे असली क्यों मान बैठे, लेकिन यही तो एक्टर की जीत होती है। वहीं प्रेम सिंह ने कहा, आॅन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नैचुरल है कि दर्शकों का कंफ्यूज होना लाजमी था।

फोटोज ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी

फिल्म स्वर्ग से सुंदर को सुर म्यूजिक वर्ल्ड प्रा. लि. के बैनर तले सुरेंद्र यादव प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन विजय यादव ने किया है, जबिक को-प्रोड्यूसर महेंद्र यादव हैं। फिल्म में प्रेम सिंह और रक्षा गुप्ता के अलावा मनोज द्विवेदी, रजनीश झांजी और कई सितारे नजर आएंगे। रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह की ये शादी भले ही रियल न हो, लेकिन इन फोटोज ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

