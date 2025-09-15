Jasmine Lamboria: भिवानी की बेटी जैसमिन ने मुक्केबाजी में जीता गोल्ड

जीत पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई

Jasmine Lamboria, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के भिवानी की बेटी जैसमिन लंबोरिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश-प्रदेश का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के लिवरपुल में आयोजित की गई। 57 किलो भार वर्ग में जैसमिन पोलैंड की मुक्केबाज को हराया। इस प्रतियोगिता में आॅटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने भी स्वर्ण पदक जीता। नुपुर श्योराण और पूजा बोहरा ने भी पदक जीते।

होम गार्ड जयवीर सिंह की बेटी ओलिंपियन और भारतीय सेना में नायब सूबेदार जैसमिन लंबोरिया ने इंग्लैंड की धरती पर रात दो बजे गोल्डन पंच लगाया। लाडली बेटी का मुकाबला देखने के लिए परिवार के लोग रात दो बजे तक टीवी के सामने डटे रहे। जैसी ही इस युवा मुक्केबाज ने 57 किलो में पोलैंड की मुक्केबाज को 4-1 से हराया बच्चों के साथ परिवार के सदस्य भी खुशी से झूम उठे।

मीनाक्षा हुड्डा, नुपुर श्योराण और पूजा बोहरा ने भी जीते पदक

मीनाक्षा हुड्डा ने 48 किलो में गोल्डन पंच लगाया। उसने कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 4-1 से हराया। वह आॅटो चालक की बेटी हैं। दो अन्य बेटियों में 80 प्लस भार वर्ग में नुपुर श्योराण ने रजत और ओलिंपियन पूजा बोहरा ने 80 किलो में कांस्य पदक जीत कर जीता

विदेशी धरती पर खाया चूरमा

लंदन में रह रहे पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के दामाद योगेश सक्शेना, कुलदीप अहलावत देशी गुड़ और देशी घी का चूरमा लेकर आए और विश्व चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली जैसमिन, नुपुर, पूजा बोहरा, मीनाक्षी ने विदेशी धरती पर हरियाणवी चूरमा खाया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालते हुए बॉक्सर जैस्मिन को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा भार वर्ग में जीत के लिए बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया को बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन आने वाले समय में अनगिनत एथलीटों को प्रेरित करेगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।