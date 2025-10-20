SSB Soldier Martyr: उत्तराखंड में शहीद हुआ भिवानी का जवान

गश्त के दौरान पांव फिसलने से खाई में गिरा अनिल

SSB Soldier Martyr, (आज समाज), भिवानी: हरियाणा के भिवानी का एक जवान उत्तराखंड में शहीद हो गया। पैर फिसलने से वे नीचे खाई में गिर गया, सिर में चोट लगने के कारण एसकी मौत हो गई। दिवाली पर जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर गांव में गमगीन माहौल है। आसपास के लोग परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं।

परिवार के लोग उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए पिथौरागढ़ गए हैं। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनिल एसएसबी में कार्यरत थे। पिथौरागढ़ में उनकी ड्यूटी पहाड़ी पर लगी थी। एसएसबी के अधिकारियों ने फोन कर परिजनों को सूचना दी।

एसएसबी में तैनात था खरकड़ी माखवान

भिवानी के गांव खरकड़ी माखवान निवासी अनिल कुमार (35) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रही थी। शुक्रवार रात वे गश्त पर थे। रात के समय ही पहाड़ी पर ड्यूटी करते समय अचानक उनका पैर फिसल गया। जिससे वे नीचे खाई (नाले) में गिर गए। परिवार का कहना है कि एसएसबी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि किसी पत्थर से उनका सिर लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

पिता की हो चुकी मौत

गांव के सरपंच राजेश कुमार ने बताया कि अनिल कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता कृष्ण कुमार की मौत भी करीब 4-5 साल पहले हो चुकी है। परिवार के अन्य खेती-किसानी से जुड़े हैं। सरपंच ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर सोमवार को गांव में पहुंचेगा। जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।