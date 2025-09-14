Bhiwani News : गांव सागवन में जलभराव की समस्या का जायजा लेने पहुंचे युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी

मोहित चौधरी ने सीएमओ से बात कर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की कही बात

जलभराव की समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालना है प्राथमिकता : मोहित चौधरी

Bhiwani News(आज समाज) भिवानी। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौ. धर्मबीर सिंह के पुत्र व युवा भाजपा नेता मोहित चौधरी ने गांव सागवन का दौरा कर भारी बारिश के कारण हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मोहित चौधरी के सामने जलभराव के कारण होने वाली दिक्कतों को विस्तार से बताया, जिसमें आवागमन में परेशानी, बीमारियों का खतरा और फसलों को नुकसान शामिल है।

बातचीत का मकसद गांव में 24 घंटे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना

मोहित चौधरी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत कार्रवाई करने का वादा किया। सबसे पहले उन्होंने ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने तुरंत हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और भिवानी सीएमओ रघुबीर शांडिल्य से फोन पर बात की। इस बातचीत का मकसद गांव में 24 घंटे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना था। इसके अलावा उन्होंने आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस सेवा की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था करवाई, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

मोहित चौधरी ने कहा कि जलभराव की समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल रिपोर्ट देने और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और वे स्वयं भी इस पर नजर रखेंगे। ग्रामीणों ने मोहित चौधरी के इस प्रयास की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनके हस्तक्षेप से जल्द ही जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी।

