Bhiwani News : तीन दिवसीस खेल उत्सव का समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मनित

Bhiwani News(आज समाज) लोहारू। स्थानीय सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला महाविद्यालय मेजर ध्यानचंद की याद में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित खेल उत्सव का रविवार को समापन हो गया। समापन के मौके विजेता खिलाडिय़ों को स्मृति चिन्ह् देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. सुनीता भारद्वाज ने छात्राओं को 300 मीटर मेराथन दौड़ के लिए हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि तीन दिवसीय खेल उत्सव में वॉलीबॉल, खो-खो, रस्सी कूदना, योग और रिले रेस खेलो का आयोजन करवाया गया। महाविद्यालय में गठित चार टीमों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इस खेल उत्सव का मुख्य उदे्श्य छात्राओं में खेल भावना को पैदा करना रहा है।

छात्राओं को छात्राओं को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया गया

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी खिलाडिय़ों को मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा मिली है। वहीं इसके साथ-साथ छात्राओं को छात्राओं को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें खेलों के साथ-साथ स्वच्छता के प्रण को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि गांव, देश प्रदेश को स्वच्छ बनाया जा सके।

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता मुख्य उद्देश्य है हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान रहा है। रानी लक्ष्मी बाई टीम को ओवरऑल मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी के लिए विजेता टीम घोषित किया और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने डॉ. ज्योति डीजीओ हरियाणा, स्टाफ सदस्यों छात्राओं आभार व्यक्त किया।

