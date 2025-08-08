Bhiwani News : लोहारू सब डिपो में रक्षा बंधन पर महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था

Bhiwani News : लोहारू सब डिपो में रक्षा बंधन पर महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था
रोडवेज बसों में यात्रियों को सुरक्षित बैठाते हुए रोडवेज के कर्मी।

Bhiwani News,(आज समाज) लोहारू। रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सब डिपो पर महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। एसएस जयसिंह एवं बस स्टेंड इंचार्ज रमेश लांबा के नेतृत्व में रणवीर रांगी, विक्की काकड़ोली, सुभाष, सुरेन्द्र, मुकेश, रामपाल, हेतराम, रवि कुमार सहित कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई। यह व्यवस्था विशेष रूप से महिला यात्रियों, बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों की सुविधा के लिए कर्मचारी मुस्तैद दिखाई दिए।

इस दौरान कर्मचारियों ने बुजुर्ग महिलाओं का हाथ पकडक़र उन्हें बस में चढऩे में मदद की। साथ ही महिलाओं व छोटे बच्चों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पीने के पानी की विशेष व्यवस्था भी की गई। सब डिपो एसएस जयसिंह ने महिला यात्रियों से अपील की कि बस में सफर करते समय अपने बच्चों, गहनों और सामान का विशेष ध्यान रखें। स्टेंड इंचार्ज रमेश लांबा ने भी बहनों से आग्रह किया कि यात्रा के दौरान बस में चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें तथा जल्दबाजी से बचें।

महिला यात्रियों को 36 घंटे दो दिन के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा

उन्होंने बताया कि सरकार ने रक्षा बंधन पर्व पर महिला यात्रियों को 36 घंटे दो दिन के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है, जिससे वे सुरक्षित और सहज यात्रा का लाभ उठा सकें। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार के निर्देशानुसार लोहारू बस स्टेंड परिसर, मैन मार्केट सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और पर्व का माहौल सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बना रहे।

