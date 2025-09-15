Bhiwani News : पीसीसीएआई ने महासचिव पद से हटाए रवि चौहान

आगरा की अदालत के आदेश पर डीसीसीआई महासचिव रवि चौहान के खिलाफ दर्ज हो चुका मामला

Bhiwani News(आज समाज) भिवानी। दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े करोड़ों रुपए के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोपों के चलते पैरालंपिक क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) ने कड़ा कदम उठाते हुए महासचिव रवि चौहान को उनके पद से हटा दिया है। यह निर्णय रविवार को भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने सार्वजनिक किया।

उन्होंने बताया कि आगरा की अदालत के आदेश पर डीसीसीआई महासचिव रवि चौहान के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। साथ ही, उन पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आए करोड़ों रुपए की हेराफेरी, खिलाड़ियों को धमकाने और बीसीसीआई व जय शाह के नाम पर संगठनों को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

कोई भी व्यक्ति दो संस्थाओं में महासचिव का पद नहीं रख सकता

लोहिया ने कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो संस्थाओं में महासचिव का पद नहीं रख सकता। “रवि चौहान डीसीसीआई और पीसीसीएआई दोनों जगह महासचिव पद पर काबिज थे। बार-बार चेतावनी के बावजूद वे मनमानी करते रहे और हिसाब-किताब देने से बचते रहे। मजबूरन संगठन ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया। लोहिया ने यह भी बताया कि स्पॉन्सरों से आए करोड़ों रुपए का कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

रवि चौहान खिलाड़ियों को मानसिक रूप से कर रहे परेशान

बीसीसीआई से आए उपकरण व सामान खिलाड़ियों को देने की बजाय बाजार में बेचे जाने के भी आरोप सामने आए हैं। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के महासचिव राजकुमार सुनसुना ने आरोप लगाया कि रवि चौहान खिलाड़ियों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और इनाम राशि तक हड़प ली गई।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते भारत की टीम को हाल ही में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर खेल प्रेमी मुकेश छपारिया, गोवर्धन आचार्य, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार, सुभम शर्मा, एसके सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

