Bhiwani News : विधायक घनश्याम सर्राफ व भवानी प्रताप सिंह ने कराया रोड का निर्माण कार्य शुरू

Bhiwani News (आज समाज) भिवानी। विधायक घनश्याम सर्राफ , नगरपरिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व पार्षद प्रतिनिधि महाबीर सिंह ने आज नारियल फोड़कर जागृति कॉलोनी रेलवे फाटक तक के रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस सड़क के निर्माण पर करीब 50 लाख रुपये की लागत आएगी। सड़क का निर्माण होने के बाद लोगों को बारिश के दिनों में किचड़ व गर्मी के दिनों में उड़ते रेत से होने वाली परेशानी नहीं सहनी पड़ेगी। अगले तीन चार माह में उक्त कार्य के पूरा होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य का शुभारंभ

अभी तक जागृति कॉलोनी व आसपास की कॉलोनियों के लोगों को नहर के कच्ची बग्गीलोट(किनारे) से गुजर कर अपने घरों तक पहुंचना पड़ रहा था। कई बार बारिश के दिनों में फिसलन होने से यहां पर दुर्घटना घटने का अंदेशा भी बन जाता था,लेकिन अब सड़क बनने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

दूसरी तरफ नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने हांसी गेट पहुंचकर वहां पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। उन्होंने बताया कि हांसी गेट इलाके के व्यापारी ही नहीं ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को भी यह सहुलियत मिल सकेगी।

विधायक श्री सर्राफ ने बताया कि जल्द ही नहर किनारे रेलिंग व लाइटें आदि लगवाए जाने का कार्य भी करवाया जाएगा। इसका पहले एस्टीमेट तैयार करवाया जाएगा। विधायक के भरोसे के बाद लोगों ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया।

इलाके में कच्ची गली है तो दे सूचना

नगरपरिषद की चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि भिवानी शहर के किसी भी इलाके में कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। जिस भी इलाके में कोइ्र कच्ची गली है तो वे उनको सूचना दे। वे खुद मौके पर जाकर गली को पक्का करवाए जाने का एस्टीमेट तैयार करवाएंगे और गली को पक्का करवाया जाएगा।

इसी तरह उन्होंने बताया कि पहले शहर के अनेक इलाकों में सार्वजनिक शौचालय बने हुए है,लेकिन जिन इलाकों में अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालयों की जरूरत है। वहां पर भी बनवाए जा रहे है। शहर का कोई क्षेत्र सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा।

यह भी पढ़े : Accident In Bhiwani : भिवानी भीषण सड़क हादसा: बाप-बेटे समेत 3 की मौत, 2 गंभीर घायल