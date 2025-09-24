Bhiwani News : रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ सेवर्स ट्रस्ट सम्मानित

Bhiwani News (आज समाज) लोहारू। विगत दिवस नेशनल इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में लाइफ सेवर्स ट्रस्ट को जिला स्तर पर अवार्डी के रूप में सम्मानित किया गया। संस्था को यह उपलब्धि विशेष रूप से रक्तदान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान की गई।

हजारों जरूरतमंद मरीजों तक पहुँचाया रक्त

अब तक लाइफ सेवर्स ट्रस्ट ने 46 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं और हजारों जरूरतमंद मरीजों तक रक्त पहुँचाया है। समारोह में संस्था का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष रवि मित्तल, उपाध्यक्ष सीए दीपक गोयल और महासचिव सीए विशाल अग्रवाल ने किया।

इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा, जापान से आए प्रतिनिधि, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, तथा लगभग 700 वॉलंटियर्स ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। वहीं मॉरीशस के राष्ट्रपति धरम गोकूल ने समारोह में वर्चुअली जुडक़र प्रतिभागियों को संबोधित किया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सम्मान सभी स्वयंसेवकों के समर्पण का प्रतीक है और भविष्य में भी संगठन रक्तदान अभियानों को और अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाता रहेगा।

