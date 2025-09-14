Bhiwani News : करणी सेना की बैठक संपन्न, 12 अक्तूबर को दिवाली मिलन समारोह की तैयारियां तेज

धर्म परिवर्तन की साजिशें समाज की एकता के लिए खतरा : दीपक बामल

Bhiwani News((आज समाज) भिवानी। स्थानीय राजपूत धर्मशाला में करणी सेना जिला कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 12 अक्तूबर को होने वाले भव्य करणी सेना दिवाली मिलन समारोह की तैयारियों पर चर्चा करना रहा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने की। इस दौरान जिलेभर के कार्यकारिणी सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, जिम्मेदारियों का बंटवारा और आयोजन को सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से सार्थक बनाने के लिए रणनीति तय की गई।

उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का एक बड़ा अवसर

प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने कहा कि यह आयोजन करणी सेना के सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरे उत्साह, अनुशासन और निष्ठा से कार्य करते हुए समारोह को ऐतिहासिक बनाएं।

इस अवसर पर करणी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रभारी दीपक बामल ने कहा कि भिवानी और हरियाणा में धर्म परिवर्तन की साजिशें सक्रिय रूप से चल रही हैं, जो समाज की एकता और धर्म के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि देशविरोधी व समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ करणी सेना मजबूती से संघर्ष करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक में यह भी घोषणा की गई कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ प्रदेश व जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. विजय तंवर, प्रदेश संगठन महामंत्री प्रदीप कुमार मानव, लोकेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, प्रितम, उज्वल, निरज, शक्ति, जयदीप सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : खटीक धर्मशाला में दो लोगों ने मचाया उत्पात, तोड़ा डिप्टी स्पीकर का शिलान्यास पत्थर