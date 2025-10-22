Bhiwani News : किसानों को बीमा क्लेम राशि नहीं मिली तो किसान करेंगे आंदोलन

सरकार को किसानों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे: ढिल्लों

Bhiwani News(आज समाज) लोहारू। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संचालित अनिश्चितकालीन महापड़ाव को संबोधित करते हुए किसान नेता मा. रामकुमार ढिल्लों ने कहा कि यदि सरकार इस मुगालते में है कि वह किसानों की बीमा क्लेम राशि को हजम कर लेगी। किसान किसी भी कीमत पर अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। बता दें कि किसान वर्ष 2023 के खरीफ फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर विगत 99 दिनों से लघु सचिवालय परिसर पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर डटे हुए हैं।

किसान नेता मा. राम कुमार ढिल्लों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जब तक किसानों का कपास बीमा क्लेम 2023 जो भिवानी और दादरी जिलों का करोड़ 350 रुपये नहीं मिलने तक किसान धरना स्थल से हिलने वाले नहीं हैं। आजाद सिंह भूंगला ने कहा कि सरकार किसानों की बकाया राशि तुरन्त उनके खाते में डाल दें वरना किसान बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे।

ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत प्रभाव से जारी करने की मांग

रामपाल सिंघानी ने डीएपी खाद उपलब्ध करवाने, बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत प्रभाव से जारी करने की मांग की। किसान नेता धर्मपाल बारवास ने बाढग़्रस्त इलाकों से जल निकासी की व्यवस्था करने और स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग करते हुए प्रति एकड़ 50 हजार रूपये मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और रबी फसल की बिजाई की कोई संभावना भी नजर नहीं आती।

इस मौके पर शेर सिंह झांझड़ा,कर्ण सिंह जैनावास, सुरेश फरटिया, मनफूल ओबरा, मा. उमराव सिंह, महताब सिंह, गुरदयाल सिंह, मा. जग रोशन, सुरेंद्र राठी बारवास, दलबीर सिंह, नरेन्द्र फरटिया, जय सिंह गिगनाऊ, प्रताप सिंह, राजेन्द्र काजला, इंद्र सिंह फरटिया, आजाद सिंह भूंगला दयानंद दमकौरा, मीर सिंह ओबरा, सतबीर ओबरा, पूर्व सरपंच राजे राम, राम सिंह, विजय गुरावा, महेश श्योराण, धर्मपाल सिंघानी, मंदरुप नेहरा, सूरज भान, अमर सिंह, महावीर सिंघानी, मुख्तयार सिंह, राजेन्द्र गिगनाऊ, जयलाल सिंघानी, रत्न देव अमीरवास, बलवंत, उमेद सिंह फरटिया भीमा, नंदलाल दहिया गिगनाऊ आदि सैंकड़ों किसान उपस्थित रहे।

