Bhiwani News : नशे के खिलाफ ग्राम पंचायत ढिगावा जाटान ने लिया बड़ा फैसला, पंचायत में पहुंचे सांसद धर्मबीर सिंह

मेडिकल स्टोर संचालक ने पंचायत में मांगी माफी, ग्रामीणों ने कहा माफी के लायक नहीं

Bhiwani News(आज समाज) लोहारू। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत हरियाणा के एक ग्राम पंचायत ने ऐसा फैसला ले लिया कि इसकी हर जगह चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। शनिवार को गांव ढिगावा जाटान में नायक समाज की धर्मशाला में सरपंच धर्मवीर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में हुई पंचायत में भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह भी पहुंचे। इस दौरान में पंचायत नशा बेचने वालों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई।

नशा बेचने वालों और नशा लेने वालों पर कड़ी नजर

ध्यान रहे कि ग्रामीणों की एक कमेटी नशा बेचने वालों और नशा लेने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इसी कमेटी ने कुछ दिन पहले ग्रामीणों के सहयोग से एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी भी करवाई थी जिसमें काफी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई थी जिसको लेकर ग्रामीणों की शनिवार को पंचायत हुई। पंचायत में मेडिकल संचालक पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया। पंचायत में मेडिकल संचालक भी पहुंचा जिन्होंने अपना पक्ष रखा लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए तथा यह माफी के लायक नहीं है। पंचायत में पहुंचे महेंद्रगढ़ – भिवानी के सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार नशे को लेकर गंभीर है। इस निर्णय में मैं पंचायत के साथ हूं।

अभी जांच चल रही है इसमें पंचायत या कोई और भी मदद नहीं कर सकता। शनिवार को ढिगावा जाटान के ग्रामीणों ने गांव के सरपंच धर्मवीर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ स्वंय आगे आने का फैसला लिया है। पंचायत में हेरोइन व मेडिकल नशे के खिलाफ संकल्प और निर्णय किया कि गांव में कोई भी व्यक्ति नशा बेचता हुआ पाया गया तो ग्रामीणों द्वारा उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। प्रधान संदीप की अध्यक्षता में युवा टीम लगातार नशा बेचने वाले व लेने वालों पर नजर लगाई हुई है।

पंचायत में यह निर्णय भी लिया गया कि गांव के युवाओं को नशे व मेडिकल नशे से बचाने के लिए पूरा गांव को एक साथ आगे आना होगा। नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि अगर गांव में कोई व्यक्ति नशा बेचता पाया गया तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर युवाओं सहित सैकड़ो ग्रामीण उपस्थित रहे।

कुछ दिन पहले हुई थी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई

ग्रामीणों को एक मेडिकल स्टोर पर काफी समय से शक था कि वह नशीली दवाइयां बेचने का धंधा करता है। उसी मेडिकल स्टोर पर गठित कमेटी और गांव के सरपंच धर्मवीर नेहरा ने एक नौजवान युवक को ग्राहक बनाकर मेडिकल स्टोर पर भेजा था तो मेडिकल संचालक ने उसको कुछ दवाइयां दी उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर को मौके पर फोन कर बुलाया था।

ड्रग निरिक्षक सुरेंद्र द्वारा मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान करीब 800 एविल लिक्विड शीशी मिली थी। इसके साथ ही परिगबलिन नामक दवा के भी 35 पीस मिले थे। इसका प्रयोग भी गलत प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां का भंडार मिला। ड्रग निरिक्षक सुरेंद्र ने कहा था कि जिनका प्रयोग गलत नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतनी मात्रा में इसका होना सन्देह पैदा करता है।

