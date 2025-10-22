Bhiwani News : लोहारू के मंदिरों में बना अन्नकूट का प्रसाद, पुजारी ने बताया अन्नकूट प्रसाद का महत्व

Bhiwani News (आज समाज) लोहारू। लोहारू के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया। भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के अनाज, दालों और सब्जियों से बना अन्नकूट का प्रसाद लगाया गया। पुराना शहर स्थित गोपाल मंदिर में गोवर्धन पूजन उपरांत अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक के प्रति आभार व्यक्त करना रहा।

अन्नकूट उत्सव में परिवार और समुदाय के सदस्य मिलकर व्यंजन करते हैं तैयार

उन्होंने बताया कि यह पर्व इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने में भगवान कृष्ण की मदद के उपलक्ष में द्वापरयुग से ही मनाया जाता है। श्री रूपाणा धाम बालाजी मंदिर के अनिल भगत ने बताया कि गृहणियों के समक्ष अन्नकूट प्रसाद की महात्म्य के बारे में शास्त्रोक्त मान्यता की कथा के बारे में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन गोवर्धन पूजा के हिस्से में के रूप में है, जब लोग भगवान कृष्ण को प्रकृति और अन्न के प्रति आभार जताने के लिए यह भोग चढ़ाते हैं।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक भावना के तौर पर अन्नकूट उत्सव में परिवार और समुदाय के सदस्य मिलकर व्यंजन तैयार करते हैं,जो सामूहिक भक्ति और ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। इस अवसर पर डॉ. सुरेश बंसल डॉ. संजय बंसल डॉ. रविंद्र स्वामी सुशील तायल, अशोक तायल, नगर पालिका चेयरमैन प्रदीप तायल, गोपाल तायल। मुकेश तायल, मोनू तायल, प्रवीण जोशी, कैलाश जिंदल आदि उपस्थित रहे।

