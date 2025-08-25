Bhiwani News : उपचार के साथ-साथ चिकित्सक का मरीज के प्रति व्यवहार भी सही होना चाहिए : डीसी

समीक्षा बैठक में डीसी साहिल गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

Bhiwani News (आज समाज) भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चौ. बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निजी अस्पतालों की तरह उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है।

डीसी श्री गुप्ता सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामान्य अस्पताल में उपचार से संबंधित जरूरी संसाधन व उपकरण होने चाहिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आने वाले जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी मिलनी चाहिए।

सामान्य अस्पताल में सभी शौचालयों की मरम्मत की जाए

उन्होंने कहा कि उपचार करने के साथ-साथ चिकित्सक का मरीज के प्रति व्यवहार भी सही होना जरूरी है। इसमें चिकित्सक के साथ-साथ अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य अस्पताल में सभी शौचालयों की मरम्मत की जाए। अस्पताल परिसर के सभी सीवरेज और पानी के कनेक्शन दुरुस्त होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में वाहनों के लिए पार्किंग निर्धारित हो ताकि वाहनों से अव्यवस्था का आलम न बने।

बैठक में एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल, एसडीएम तोशाम रवि मीणा आईएएस, वन मंडल अधिकारी डॉ. राजेश वत्स, सीईओ जिला परिषद अजय चोपड़ा, एसडीएम भिवानी महेश कुमार, डीएमसी गुलजार मलिक, एसडीएम सिवानी विजया मलिक, नगराधीश अनिल कुमार, पं. नेकीराम शर्मा मैडिकल कॉलेज की निदेशक डॉ. गीता गठवाला, सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य, जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा मौजूद रहे।

