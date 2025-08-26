Bhiwani News : टीआईटीएस एंड साइंसेज में “आगाज़ 2025” फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन

Bhiwani News(आज समाज) भिवानी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा “आगाज़ 2025” फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना, उनमें आत्मविश्वास का संचार करना और वरिष्ठ व कनिष्ठ छात्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण के साथ हुआ। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के सभी वरिष्ठ संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

यह कार्यक्रम सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक रहा। विभागाध्यक्ष डॉ. मोनिका शर्मा ने स्वागत संबोधन दिया और छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों में टीम भावना, नेतृत्व कौशल और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं।

छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया

कार्यक्रम की विशेषता इसकी विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य और गीतों की श्रृंखला में बॉलीवुड, हरियाणवी और भोजपुरी नृत्यों का समावेश रहा। प्रत्येक प्रस्तुति में न केवल मनोरंजन का तत्व था, बल्कि उसमें अनुशासन, मेहनत और टीमवर्क का भी स्पष्ट झलक देखने को मिला। पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी संकाय सदस्य – डॉ. ए.के. शर्मा, डॉ. अंकिता गुप्ता, डॉ. चारु मणि, डॉ. दीपांशी अग्रवाल, सुश्री अंजू, सुश्री उर्शिता बंसल, सुश्री नेहा नैन, सुश्री प्रिया, सुश्री पूनम और डॉ. यशना मार्क्स – उपस्थित रहे और छात्रों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करते रहे।

मैनेजमेंट विभाग द्वारा आयोजित फ्रेशर्स पार्टी में नए छात्रों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियों और मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर विशेष उपाधियाँ भी प्रदान की गईं। इनमें मिस्टर टैलेंट का ख़िताब मुकुल को, जबकि मिस टैलेंट का ख़िताब तनिशा को मिला।

छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर

इसी प्रकार अभिषेक को मिस्टर पर्सनैलिटी और हिमांशी को मिस पर्सनैलिटी चुना गया। फ्रेशर्स के बीच से सामर्थ को मिस्टर फ्रेशर और अदिति को मिस फ्रेशर के ख़िताब से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देने के साथ-साथ वरिष्ठ और नवप्रवेशी छात्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी मज़बूती प्रदान की।

इस अवसर पर वरिष्ठ छात्रों ने कनिष्ठों को यह संदेश दिया कि सफलता केवल अकादमिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि व्यक्तित्व विकास, टीम भावना और सामाजिक जुड़ाव से भी आती है। यह फ्रेशर्स पार्टी न केवल मनोरंजन का माध्यम रही, बल्कि छात्रों के लिए एक ऐसा मंच बनी जिसने उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने और संस्थान के गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा दी।

यह भी पढ़े : Chaudhary Bansi Lal’s Birth anniversary : सीबीएलयू में मनाई गई स्व. चौधरी बंसीलाल की 98 वीं जयंती