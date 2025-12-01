Bhiwani Manisha Death Mistry, (आज समाज), भिवानी: हरियाणा के भिवानी की चर्चित मनीषा डेथ मिस्ट्री को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है कि मनीषा के गांव में पंचायत सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गई और पंचायत व पिता ने सरकार व CBI से मांग की है कि जांच में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार और सीबीआई पर पूरा भरोसा है, लेकिन जांच की गति धीमी है। इसके साथ ही मृतक शिक्षिका मनीषा के पिता संजय ने या भी दावा किया है CBI अब इस मामले को आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या के रूप में देख रही है। संजय के मुताबिक जांच टीम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे इस बार बिना किसी अहम खुलासे के वापस नहीं लौटेंगे।

बड़े आंदोलन की चेतावनी दी

बता दें कि मनीषा डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में जांच की गति धीमी होने के कारण मनीषा के गांव में पंचायत ने सत्याग्रह किया और कहा कि CBI की जांच पर तो भरोसा, पर जांच बहुत धीमी चल रही है। CBI जांच तेज करे और अब तक के तथ्य साँझा करे। पुलिस ने हत्यारों के संकेत दिए थे। CBI पुलिस से इनपुट लेकर पूरी जांच करे। सरकार से की मांग, CBI को जांच तेज करने के निर्देश दे। देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। जल्द जांच पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि हत्यारे गिरफ्तार ना होने से और बेटियों में डर का माहौल में जी रही हैं।

मनीषा बीते 11 अगस्त को लापता हुई थी,13 को खेतों में उसका शव मिला था

बता दें कि भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते 11 अगस्त को लापता हुई थी। दो दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश ना करने के आरोप लगाए। वहीँ इस मामले में सितंबर माह के शुरू में सीबीआई ने जांच शुरू की थी और अब तक करीब 5-6 बार सीबीआई परिवार, स्कूल, कॉलेज व केस से जुड़े अन्य सभी लोगों से पुछताछ कर चुकी है, लेकिन तीन माह बीत जाने पर सीबीआई की तरफ से कोई खुलासा ना होने पर परिजन व पंचायत के सदस्यों में रोष व्याप्त है।

ये भी पढ़ें: Kurukshetra News : थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ : सीएम सैनी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज व बाबा रामदेव ने की शिरकत