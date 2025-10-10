BHIM UPI Users : यूपीआई सर्कल नामक एक नया फीचर लॉन्च जीरो बैलेंस पर भी कर सकते हैं भुगतान

BHIM UPI Users (आज समाज) : भीम यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी खबर। भारत में डिजिटल भुगतान को और भी आसान और सुरक्षित बनाने के लिए, भीम यूपीआई ऐप ने यूपीआई सर्कल नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से अब आप अपने बैंक खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी अपने भरोसेमंद परिवार के सदस्यों या दोस्तों को भुगतान कर सकते हैं। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अक्सर आपात स्थिति में जल्दी पैसे भेजने की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता।

बिना पैसे के भी कर पाएँगे भुगतान

यूपीआई सर्कल आपको अपने बैंक खाते से उन लोगों को भुगतान करने की सुविधा देता है जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि सर्कल में कौन से परिवार के सदस्य या दोस्त शामिल होंगे और आप उन्हें कितना पैसा भेजना चाहते हैं।

आपके खाते में पैसा होना ज़रूरी है। जिन लोगों को आप यूपीआई सर्कल में जोड़ते हैं, वे बिना पैसे के भी भुगतान कर पाएँगे। इससे आपको अपने लेन-देन पर पूरा नियंत्रण मिलता है, क्योंकि आप हर लेन-देन के लिए अनुमतियाँ सेट कर सकते हैं।

यूपीआई सर्कल एक्टिवेट करना बहुत आसान

इस सुविधा को सक्रिय करना बहुत आसान है। BHIM UPI ऐप खोलें, फिर Circle सेक्शन में जाएँ। यहाँ आप नए सदस्य जोड़ सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के लिए सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं। एक बार सीमा निर्धारित हो जाने पर, आपके विश्वसनीय लोग आपकी अनुमति के बिना, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, आपके बैंक खाते से सीमित राशि स्थानांतरित कर सकेंगे।

अधिकार सीमित

UPI Circle में भुगतान प्रक्रिया सरल है। एक प्राथमिक उपयोगकर्ता होता है जो विश्वसनीय व्यक्तियों को द्वितीयक उपयोगकर्ता के रूप में जोड़ता है। ये द्वितीयक उपयोगकर्ता उसी बैंक खाते से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उनके पहुँच अधिकार सीमित होते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक पिता (प्राथमिक उपयोगकर्ता) अपने बेटे और पत्नी (द्वितीयक उपयोगकर्ता) को जोड़ता है। बेटा अब UPI का उपयोग करके किराने के बिल या स्कूल की फीस जैसे भुगतान कर सकता है। हालाँकि, पैसा पिता के बैंक खाते से कट जाएगा। यदि पिता ने स्वतः अनुमोदन सेट किया है, तो भुगतान तुरंत संसाधित हो जाएगा। हालाँकि, यदि मैन्युअल अनुमोदन सेट किया गया है, तो पिता को प्रत्येक लेनदेन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर एक सूचना प्राप्त होगी और उसे इसे अनुमोदित करना होगा।

लेन-देन के लिए अनुमति ज़रूरी

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने खाते में हर समय पैसे पहले से लोड रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने परिवार या करीबी दोस्तों पर भरोसा करके अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा उन परिवारों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जहाँ बुज़ुर्ग खुद वित्तीय लेन-देन करते हैं या बच्चे अपने माता-पिता की मदद करते हैं। इसके अलावा, UPI सर्किल के साथ, आप डिजिटल लेन-देन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं क्योंकि हर लेन-देन के लिए आपकी अनुमति ज़रूरी होती है।

UPI सर्किल सुविधा सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल इंडिया के विज़न को और मज़बूत करती है। यह सुविधा भारत में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देती है और उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा सुरक्षित डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करती है।

