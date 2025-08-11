Bhel Recruitment 2025 : Bhel ने निकाली 515 पद पर भर्ती

BHEL Recruitment 2025 : अगर आप भी है नौकरी की तलाश में है तो ये खास खबर आपके लिए क्यूंकि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने कारीगर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भेल कारीगर भर्ती 2025 के लिए कुल पदों की संख्या 515 है। भेल कारीगर भर्ती 2025 की अधिसूचना 12-18 जुलाई 2025 के बीच जारी की गई है और ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएँगे।
BHEL कारीगर भर्ती 2025 का अवलोकन
- भर्ती संगठन: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
- पद का नाम: कारीगर
- रिक्तियाँ: 515
- कार्य स्थान: अखिल भारतीय
- श्रेणी: भेल कारीगर भर्ती 2025
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 16 जुलाई 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 12 सितंबर 2025 (विस्तारित)
BHEL कारीगर भर्ती 2025 आवेदन शुल्क
- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस ₹1072/-
- एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी ₹472/-
- ऑनलाइन भुगतान विधि
रिक्तियों का विवरण और योग्यता
- आयु सीमा: इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है।
- आयु सीमा की गणना की महत्वपूर्ण तिथि 1.7.2025 है। आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।
पद का नाम, रिक्ति योग्यता
कारीगर 515, 10वीं पास + संबंधित ट्रेड में आईटीआई
इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं
- लिखित परीक्षा
- कौशल परीक्षा
- दस्तावेज सत्यापन
- चिकित्सा परीक्षा
BHEL कारीगर परीक्षा पैटर्न 2025
- विषयगत प्रश्न
- व्यापार से संबंधित प्रश्न 70
- इंजीनियरिंग गणना 30
- तर्कशक्ति परीक्षण 20
- परीक्षा की अवधि: 90 मिनट
- प्रश्नों का प्रकार: वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय)
- परीक्षा का माध्यम: त्रिभाषी – अंग्रेजी, हिंदी और एक स्थानीय भाषा (उम्मीदवार की पसंद के आधार पर)*
*फाउंड्रीमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेडों को छोड़कर
अंकन योजना
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक
- -¼ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए (0.25) अंक
- BHEL कारीगर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
BHEL कारीगर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें
- नीचे दी गई अधिसूचना पीडीएफ से अपनी योग्यता जांचें
- नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें या वेबसाइट पर जाएँ
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें
- आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें