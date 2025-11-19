Bhavya Gandhi On Engagement With Munmun Dutta: टप्पू–बबीता जी की सगाई की खबरों का सच, भव्य गांधी ने खुद तोड़ी चुप्पी

Bhavya Gandhi On Engagement With Munmun Dutta: लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कई अभिनेताओं को स्टारडम दिया है, और भव्य गांधी उनमें से एक हैं। कई सालों तक ‘टप्पू’ का किरदार निभाने वाले भव्य ने प्रशंसकों का भरपूर प्यार पाया है।

अभिनय के अलावा, उनकी निजी ज़िंदगी भी चर्चा का विषय रही है। सालों से, ऐसी अफवाहें थीं कि भव्य गांधी अपनी को-स्टार मुनमुन दत्ता को डेट कर रहे हैं, जो उनसे 10 साल बड़ी हैं। सगाई की खबरें तो वायरल भी हुईं—अब अभिनेता ने आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया दी है।

अफवाहों पर भव्य गांधी की प्रतिक्रिया

भव्य गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने करियर से लेकर मुनमुन दत्ता के बारे में चल रही अटकलों तक, हर बात पर बात की। जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया जिनमें दावा किया गया था कि उनकी और मुनमुन की सगाई वडोदरा में हुई है, तो भव्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने अपनी माँ की मज़ेदार प्रतिक्रिया साझा की।

उन्होंने कहा, “अफ़वाहें फैली थीं कि सगाई वडोदरा में हो रही है। किसी ने मेरी माँ को फ़ोन करके कहा था, ‘तुम्हारे बेटे की सगाई हो रही है और तुमने हमें बताया नहीं?’ मेरी माँ चौंक गईं। उन्होंने कहा, ‘तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो?’ वह सचमुच गुस्से में थीं। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ़ बेबुनियाद अफ़वाहें थीं। इनमें कोई सच्चाई नहीं थी। लोग बस बकवास फैला रहे थे।”

भव्य गांधी अब क्या कर रहे हैं?

भव्य गांधी टप्पू के रूप में घर-घर में मशहूर हो गए और शो छोड़ने से पहले लगभग 9-10 साल तक इस भूमिका को निभाया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान गुजराती सिनेमा की ओर मोड़ लिया, जहाँ उन्हें आज भी खूब सराहना मिल रही है। गुजराती फिल्मों और थिएटर में उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई है। इस बीच, उनके प्रशंसक उन्हें हिंदी टेलीविजन पर वापसी करते देखने के लिए या यहां तक ​​कि बॉलीवुड में पदार्पण करते देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।