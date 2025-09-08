Bhavana Ramanna: बिन ब्याही मां बनीं 40 साल की एक्ट्रेस, जश्न के बीच ग़म, जुड़वा बच्चियों में से एक ने तोड़ा दम

Bhavana Ramanna, आज समाज, नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकीं बॉलीवुड अभिनेत्री भावना रमन्ना अपने जीवन के सबसे दुखद पलों में से एक का सामना कर रही हैं। बिना शादी के IVF के ज़रिए माँ बनीं 40 वर्षीय अभिनेत्री ने हाल ही में जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है। दुर्भाग्य से, अब रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई है कि उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिससे जो जश्न मनाया जाना था वह शोक में बदल गया।

समय से पहले ही अपने बच्चों को जन्म

जानकारी के अनुसार, भावना ने अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में, गर्भावस्था के आठवें महीने में, समय से पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया। उन्हें कई हफ़्तों से जटिलताएँ हो रही थीं, जिसके कारण डॉक्टरों ने समय से पहले प्रसव की सलाह दी। हालाँकि उनकी एक बेटी दुर्भाग्य से बच नहीं पाई, लेकिन भावना और उनका दूसरा बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

गर्भावस्था की घोषणा

कुछ हफ़्ते पहले, जुलाई में, भावना ने अपने बेबी बंप को दिखाते हुए तस्वीरें पोस्ट करके प्रशंसकों के साथ अपनी खुशी साझा की थी। तस्वीरों के साथ, उन्होंने एक भावुक नोट लिखा था: “एक नया अध्याय, एक नई लय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मैं गर्भवती हूँ—जुड़वाँ बच्चों के साथ! मैं पहले ही छह महीने की गर्भवती हूँ। जब मैं 20 और 30 की थी, तब मैंने कभी माँ बनने की कल्पना नहीं की थी। लेकिन 40 की उम्र में, मेरे अंदर माँ बनने की इच्छा पनपने लगी।”

फ़िल्मी करियर

भावना रमन्ना को 2006 की फ़िल्म “फ़ैमिली” में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ बिग बी की बेटी की भूमिका निभाई थी। हालाँकि वह हिंदी फ़िल्मों में दिखाई दी हैं, लेकिन वह मुख्य रूप से कन्नड़ और तमिल सिनेमा में सक्रिय हैं।