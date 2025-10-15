दूसरे बच्चे का जेंडर चेक कराने की खबरों पर बोलीं Bharti Singh – ‘हम नियम नहीं तोड़ेंगे...

Bharti Singh: लोकप्रिय कॉमेडियन और टीवी हस्ती भारती सिंह अपनी दूसरी गर्भावस्था की घोषणा के बाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखने वाली इस कॉमेडियन ने हाल ही में अपने प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा की – और तब से, हर तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं।

हालाँकि, इस उत्साह के साथ-साथ ऐसी अफवाहों का भी दौर आया कि भारती ने कथित तौर पर अपने अजन्मे बच्चे का जेंडर चेक विदेश में करवाया है। अब, भारती सिंह ने खुद इन अफवाहों का सीधा जवाब दिया है और अपने नवीनतम व्लॉग में इस पर सफाई दी है।

भारती सिंह ने जेंडर चेक की अफवाहों पर दी प्रतिक्रिया

अपने नए व्लॉग में, भारती ने इन अटकलों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं, ‘आप विदेश में हैं, जेंडर चेक करवा सकते हैं।’ लेकिन हम कभी भी कानून के खिलाफ नहीं जाएँगे। हर्ष और मैं अच्छी कमाई करते हैं; हम ईश्वर के आभारी हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, हम उसे प्यार से स्वीकार करेंगे।”

भारती ने आगे बताया कि न तो उनके परिवार ने और न ही उनके किसी करीबी ने उन्हें कभी नियमों के खिलाफ कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, “अगर हमारा अपना परिवार ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता, तो हम इसके बारे में सोचें भी क्यों?”

“हमें बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए,” भारती कहती हैं

भारती ने आगे कहा, “जेंडर चेक नहीं करवाना चाहते। ईश्वर हमें जो भी दे – लड़का हो या लड़की – हम खुशी-खुशी उसका स्वागत करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं, वे इसे समझेंगे। जो भी हो, हम उसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करेंगे।”

अपने व्लॉग के ज़रिए, भारती ने साफ़ कर दिया कि उन्होंने और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने कोई जेंडर चेक नहीं कराया है और वे लिंग की परवाह किए बिना अपने दूसरे बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

भारती की प्रेग्नेंसी की घोषणा ने ऑनलाइन लोगों के दिलों को पिघला दिया

हाल ही में, भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर यह बड़ी खबर साझा की कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। प्रशंसकों ने उनके पोस्ट पर प्यार, आशीर्वाद और उत्साह की बाढ़ ला दी।