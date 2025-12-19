दोबारा मम्मी बनीं Bharti Singh, हर्ष ने फैंस संग बांटी खुशखबरी

By
Mohit Saini
-
0
66
दोबारा मम्मी बनीं Bharti Singh, हर्ष ने फैंस संग बांटी खुशखबरी
दोबारा मम्मी बनीं Bharti Singh, हर्ष ने फैंस संग बांटी खुशखबरी

Bharti Singh: साल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन टेलीविज़न की लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के लिए सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। खुशियों ने एक बार फिर उनके दरवाज़े पर दस्तक दी है क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारती ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है, और यह एक बेबी बॉय है!

बार फिर मदरहुड में देखकर फैंस बहुत खुश

बज़ के मुताबिक, भारती ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है, और जब से यह खबर सामने आई है, सोशल मीडिया बधाई मैसेज से भर गया है। फैंस इस बहुत पसंद की जाने वाली कॉमेडियन को एक बार फिर मदरहुड में देखकर बहुत खुश हैं। भारती, हर्ष और उनके बढ़ते परिवार के लिए हर तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद और दिल से मैसेज आ रहे हैं।

जैसे-जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर का त्योहारों का मौसम आ रहा है, इस खूबसूरत खबर ने उनके सेलिब्रेशन में और भी खुशी और उत्साह भर दिया है। हंसी पहले से ही भारती की ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, ऐसे में उनके घर में एक बच्चे की खिलखिलाहट ने सच में इस पल को कपल और उनके फैंस के लिए और भी खास बना दिया है।

नन्हे बच्चे की पहली झलक का इंतज़ार

फैंस अब बेसब्री से ऑफिशियल अनाउंसमेंट और नन्हे बच्चे की पहली झलक का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई भारती और हर्ष की ज़िंदगी में इस खूबसूरत आशीर्वाद का जश्न मना रहा है।