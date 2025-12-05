Bharatiya Kisan Union : भारतीय किसान यूनियन ने किया किसानों की समस्याओं पर मंथन

ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस 10 प्रतिशत बढाने पर जताया रोष

Jind News , आज समाज, जींद। भारतीय किसान यूनियन जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक किसान भवन में बलबीर सिंह ईंटल कलां की अध्यक्षता में संपनन हुई। बैठक में किसानों के मुद्दों और समस्याओं पर पर चर्चा की गई। भाकियू जिलाध्यक्ष बिंदर नंबरदार, नौगामा खाप के प्रवक्ता एडवोकेट रामफल जागलान द्वारा सरकार से मांगे की गई कि जो भी ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है, उसको वापस लिया जाए।

जो कमर्शियल श्रेणी में डाला गया है, डब्ल्यूटीओ के साथ मिल कर भारत सरकार द्वारा कंपनियों को जो फसलों के नए बीज तैयार किए जाएंगे, जो एक बार बिजाई होने के बाद दोबारा किसान उसका बीज तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कानून को भी वापस लिया जाए।

बिजली का टाइम रात के समय

अभी जो बिजली का टाइम किसानों के खेतों में रात के समय का है, इससे किसान सर्दी से परेशान होते हैं। इसका समय दिन का किया जाए व हर गांव में जो समय लाइट का सुबह छह बजे तक चलने का है उसको आठ बजे तक बढाया जाए। यूनियन द्वारा चंद्र नंबरदार बीबीपुर को खजांची बनाया गया। भाकियू जिला प्रवक्ता रामराजी को भी बैठक में सम्मानित किया गया। क्योंकि उनकी बेटी डा. संगीता को पोलैंड में साइंटिस्ट की नौकरी मिली है। इस अवसर पर बारुराम, छज्जू राम कंडेला, लीलू राजपुरा, जयवीर, राममेहर नंबरदार, बलवान उझाना, राजेंद्र, वेदराज भगत, सितेंद्र सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे।

