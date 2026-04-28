Bharat Kapoor Passes Away: 80 साल की उम्र में भरत कपूर का निधन, बॉलीवुड ने खोया अपना वर्सेटाइल सितारा

Bharat Kapoor Passes Away: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक और दिल दहला देने वाले नुकसान से दुखी है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर भारत कपूर का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है, वे दशकों तक यादगार परफॉर्मेंस की विरासत छोड़ गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने 27 अप्रैल, 2026 को दोपहर करीब 3:30 PM बजे आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार उसी शाम 6:30 PM बजे परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में दुख की लहर दौड़ गई।

अवतार गिल ने कन्फर्म किया

करीबी दोस्त और साथी एक्टर अवतार गिल ने इस दुखद खबर को कन्फर्म किया। मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि भारत कपूर पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, और उनके निधन का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था।

गिल ने बताया, “मैं अभी उनके अंतिम संस्कार से लौटा हूं, जो शाम 6:30 PM बजे हुआ था। पिछले तीन दिनों से उनकी तबीयत खराब हो गई थी।” एक ऐसा करियर जिसने अपनी छाप छोड़ी

भारत कपूर 1970, 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में एक जाना-माना चेहरा थे। अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए—सपोर्टिंग रोल से लेकर खतरनाक विलेन, सख्त पुलिस ऑफिसर और अथॉरिटी वाले वकील तक।

अलग-अलग तरह के रोल में ढलने की उनकी काबिलियत ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक इज्ज़तदार और यादगार इंसान बना दिया।

यादगार फ़िल्में

इन सालों में, भारत कपूर ने कई मशहूर फ़िल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं:

नूरी (1979)

लव स्टोरी (1981)

बाज़ार (1982)

गुलामी (1985)

आखिरी रास्ता (1986)

स्वर्ग (1990)

खुदा गवाह (1992)

साजन चले ससुराल (1996)

उनकी आखिरी मौजूदगी

इस पुराने एक्टर को आखिरी बार 2004 की फ़िल्म मीनाक्षी: ए टेल ऑफ़ थ्री सिटीज़ में देखा गया था, जो उनके लंबे और कामयाब करियर का आखिरी चैप्टर था।

भारत कपूर के जाने से एक युग का अंत हो गया है। उनके जाने से, बॉलीवुड ने एक और अनुभवी और वर्सेटाइल परफ़ॉर्मर खो दिया है। फ़ैन और सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर एक्टर को गहरी इज़्ज़त और इमोशन के साथ याद करते हुए दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।