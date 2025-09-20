Bhanuvi Evidence Against Raja Bhaiya: राजा भैया पर भानवी सिंह का वार! हथियारों की तस्वीरें, गोलीबारी का ऑडियो और रिश्तों के सनसनीखेज आरोप

By
Mohit Saini
-
0
64
Bhanuvi Evidence against Raja Bhaiya: आज समाज, नई दिल्ली: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, और उनकी पत्नी भवानी सिंह के बीच चल रहे तीखे विवाद ने एक नया नाटकीय मोड़ ले लिया है। X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर कई विस्फोटक पोस्टों में, भवानी सिंह ने अपने पति पर नए आरोप लगाए हैं,

जिसमें हथियारों की धुंधली तस्वीरें, गोलीबारी की आवाज़ें सुनाने वाले ऑडियो क्लिप और कथित तौर पर घायल और अस्पताल में भर्ती अपनी तस्वीरें साझा की गई हैं। उन्होंने एक महिला पत्रकार और राजा भैया के भाई, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और उन पर इस पूरे मामले में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।

भवानी सिंह के आरोप

आरोप 1 – सामूहिक विनाश के हथियार
भवानी ने आग्नेयास्त्रों की धुंधली तस्वीरें पोस्ट करते हुए दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध “सामूहिक विनाश के हथियार” हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष उठा चुकी हैं।

आरोप 2 – घर के अंदर गोलीबारी
उन्होंने एक ऑडियो क्लिप साझा की जिसमें कथित तौर पर गोलीबारी की चर्चा है, और दावा किया कि राजा भैया ने एक बार उनके घर के अंदर गोलियां चलाई थीं।

आरोप 3 – कथित संबंध
भवनी ने राजा भैया की एक अन्य महिला, जो कथित तौर पर एक पत्रकार है, के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर उन्होंने “सह-साजिशकर्ता” होने का आरोप लगाया। उन्होंने पहले अपनी प्राथमिकी में इस कथित संबंध का उल्लेख किया था।

आरोप 4 – मारपीट और अस्पताल में भर्ती
एक अन्य तस्वीर में भावनी अस्पताल के बिस्तर पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनका इलाज किया गया।

भावनी का बयान: “पागलपन नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई”

अपनी पोस्ट में, भावनी ने कहा: “परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए मैं सालों तक चुप रही, लेकिन मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। जब अक्षय प्रताप ने मुझे सार्वजनिक रूप से ‘पागल’ कहा, तो वह आखिरी तिनका था। मैं पागल नहीं हूँ – मैं अपने अधिकारों, अपनी सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही हूँ। मैं निष्पक्ष फोरेंसिक या सीबीआई जाँच चाहती हूँ ताकि 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ सके।”

उन्होंने अक्षय प्रताप पर मीडिया साक्षात्कारों में जानबूझकर उनके दिल्ली स्थित आवास का खुलासा करने का भी आरोप लगाया, जिससे उनकी और उनकी बेटियों की सुरक्षा को खतरा होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा और निष्पक्ष जाँच की अपील की है।

अक्षय प्रताप सिंह का जवाब

अक्षय प्रताप ने भावनी के आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया: “वह जो हथियार दिखा रही हैं, वे एडिट की हुई तस्वीरें हैं। हम दशहरे के दौरान खुलेआम हथियार दिखाते हैं; कोई भी उन्हें देख सकता है। अगर वह 10 साल से अलग रह रही हैं, तो उन्हें अचानक ये तस्वीरें कैसे मिलीं?”

ऑडियो क्लिप पर उन्होंने कहा, “गुस्से में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाए।” सुरक्षा संबंधी धमकियों पर उन्होंने जवाब दिया, “हम उसे धमकी क्यों देंगे? यह सब मनगढ़ंत कहानी है। जाँच हो, सच सामने आ जाएगा।”

बड़ी तस्वीर

यह पहली बार नहीं है जब भवनी ने राजा भैया पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इससे पहले, उन्होंने पीएमओ को पत्र लिखकर खतरनाक विदेशी हथियार रखने का आरोप लगाया था। राजा भैया ने खुद जवाब दिया था, “एजेंसियों को जाँच करने दीजिए और सच सामने लाने दीजिए।”

अब, नई तस्वीरों, ऑडियो और सीबीआई जाँच की सीधी अपील के साथ, विवाद और गहरा गया है। इस बीच, राजा भैया और भवनी के बीच तलाक का मामला अदालत में चल रहा है।

