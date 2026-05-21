‘भाईजान सॉरी…’ Salman Khan के सामने हाथ जोड़ते दिखे पैपराजी, वायरल हुआ वीडियो

Salman Khan : पैपराज़ी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया के ऑनलाइन वायरल होने के बाद सलमान खान बुधवार को पूरे सोशल मीडिया पर छाए रहे। बॉलीवुड सुपरस्टार ने हॉस्पिटल के बाहर फोटोग्राफरों के चिल्लाने और अफ़रा-तफ़री मचाने पर सबके सामने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था, और अब एक्टर का एक नया वीडियो इंटरनेट पर खूब ध्यान खींच रहा है।

पैपराज़ी सलमान खान से माफ़ी मांगते दिखे

ताज़ा वायरल क्लिप में, सलमान खान अपनी कार से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि पैपराज़ी उन्हें तस्वीरों के लिए घेर लेते हैं। पिछली घटना के तनावपूर्ण माहौल के उलट, इस बार कई फोटोग्राफर एक्टर से माफ़ी मांगते सुने गए।

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एक पैपराज़ी ने कहा: “भाईजान, कल के लिए सॉरी।” दूसरे ने कहा: “भाईजान, हम तुमसे प्यार करते हैं।”सलमान बातचीत के दौरान शांत और खुश दिखे और कैमरों के लिए पोज़ भी दिए। पिछली रात की गरमागरम बहस के मुकाबले माहौल ज़्यादा दोस्ताना लग रहा था।

रितेश देशमुख भी सलमान के साथ आए

उसी समय, रितेश देशमुख भी पहुंचे और सलमान खान को गले लगाया, जिससे वहां माहौल हल्का-फुल्का हो गया। उनकी बातचीत जल्द ही वायरल वीडियो का मुख्य आकर्षण बन गई।

सलमान खान पैपराज़ी पर क्यों गुस्सा हुए

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यह विवाद मंगलवार देर रात तब शुरू हुआ जब सलमान खान हिंदुजा हॉस्पिटल गए। जैसे ही पैपराज़ी ने उन्हें देखा, वे कथित तौर पर “भाई! भाई!” चिल्लाने लगे और गुस्से में फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश करने लगे।

सलमान इस शोरगुल वाले व्यवहार से साफ तौर पर अपना आपा खो बैठे और कथित तौर पर उन्होंने फोटोग्राफरों से पूछा कि अगर उनके अपने परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो और लोग भी ऐसा ही व्यवहार करें तो वे कैसे रिएक्ट करेंगे।

उनके इमोशनल जवाब ने तुरंत ऑनलाइन बहस छेड़ दी, जिसमें कई फैंस ने एक्टर का बेसिक सम्मान और संवेदनशीलता की मांग करने के लिए समर्थन किया।

सलमान के देर रात के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुए

इस घटना के बाद, सलमान खान ने सुबह करीब 3 बजे देर रात के सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज़ शेयर की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।

उनके सबसे मज़बूत बयानों में से एक था: “मैं अब भले ही 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन यह मत भूलना कि मुझे अभी भी लड़ना आता है… भले ही तुम मुझे जेल भेज दो, हाहा।”

यह रहस्यमयी और तीखा मैसेज तेज़ी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया, और फैंस और एंटरटेनमेंट पेजों के बीच एक बड़ा टॉपिक बन गया।

सलमान खान की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट पर, सलमान खान अभी अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि की तैयारी कर रहे हैं, जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। खबर है कि एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह फिल्म में उनके साथ होंगी।

इसके अलावा, सलमान के पास नयनतारा के साथ एक और अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली अप्रैल 2026 में शुरू होगी।