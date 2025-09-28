Saheed Bhagat Singh Birthday : भगत सिंह का नाम देश के इतिहास में आकाश में चमकते लाल सितारे की तरह अमिट

शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी ने शहीद-ए-आजम के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह के 118 वें जन्म दिवस पर शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी धारूहेड़ा की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर कमेटी की ओर से माल्यार्पण कर सभा का आयोजन किया गया।इस मौके पर कमेटी के सचिव राकेश सैनी ने सभी कमेटी सदस्य व गणमान्य लोग भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। कमेटी के सलाहकार नगर परिषद के चेयरमैन कंवर सिंह यादव, अध्यक्ष सोशल एक्टिविस्ट कामरेड़ रमेश चन्द्र एडवोकेट, अजय जांगड़ा उपचेयरमैन नगर पालिका व सचिव राकेश सैनी पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार पार्षद ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर पवन कुमार, प्रेम फौजी, प्रवीन प्रजापति, संदीप, पंकज सैनी,जीतन शोर्या, नक्श शोर्या, नवीन अग्निहोत्री, महावीर, दिनेश गौड़, अरुण त्यागी, पवन कुमार, प्रीतम शर्मा, सागर, जयप्रकाश यादव, रोकी चौहान, सोनू बागोरिया, दीपक तिवारी, बलराम सैनी, इन्द्रराज, तेज सिंह शोर्या, राजेन्द्र प्रजापति, शीशपाल सैनी, श्रीभगवान, मुकेश सैनी, विकास, मनोज व दिनेश सैनी आदि ने भी शहीद भगत सिंह के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कामरेड़ रमेश चंद्र एडवोकेट ने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के संघर्ष व बलिदान से शोषण व जुल्म पर टिकी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। वे समझौता -हीन संघर्ष की धारा के सच्चे प्रतिनिधी थे।

हम ऐसे समय में इस महान शहीद को याद कर रहे हैं जब देश-प्रदेश की जनता मंहगाई व शोषण-अत्याचार से पीड़ित हैं

शहीद भगत सिंह का नाम देश के इतिहास में आकाश में चमकते हुए लाल सितारे की तरह अमिट है। इसलिए इस अवसर पर हमें उनके जीवन संघर्ष व आदर्श से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में इस महान शहीद को याद कर रहे हैं जब देश-प्रदेश की जनता मंहगाई व शोषण-अत्याचार से पीड़ित हैं।शासक वर्ग आमजन की एकता को जाति धर्म के नाम पर तोड़ रहा है। महान शहीदों की कुर्बानी के खून पर पूंजीपति वर्ग फल-फूल रहा है दूसरी ओर जनता मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर हैं।उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह व नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के जीवन संघर्षों व आदर्श को आम जनता के बीच में ले जाते हुए उन्हें जागरूक करना होगा और जनांदोलनों को तेज करना होगा। ताकि शहीद भगत सिंह के सपनों के समाज निर्माण किया जा सके। तभी इन महान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

