Bhabhi Ka Funny Video: शादी में भाभी ने छुपके भरे गुलाब जामुन, लेकिन कैमरे ने पकड़ा ऐसा कारनामा कि हंसी से फट पड़ेंगे

Bhabhi Ka Funny Video: इंटरनेट शादी के मज़ेदार पलों से भरा पड़ा है, और ऐसा ही एक वीडियो बिलकुल सही वजहों से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में, एक भाभी बुफ़े लाइन की अप्रत्याशित स्टार बन जाती है और गुलाब जामुन के प्रति उसके प्यार ने सभी को ज़ोर-ज़ोर से हँसा दिया।

वीडियो की शुरुआत एक शादी से होती है जहाँ मेहमान दावत का आनंद ले रहे हैं। हमारी भाभी हाथ में एक प्लेट लिए, उसे भरने के लिए तैयार, फ्रेम में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गुलाब जामुन के कटोरे पर पड़ती है, उसकी प्राथमिकताएँ तुरंत बदल जाती हैं! स्वादिष्ट मिठाइयों को देखकर, वह खुद को रोक नहीं पाती।

कैमरामैन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है

👑 गुलाब जामुन: द क्वीन ऑफ वेडिंग डेसर्ट। भीड़ में, हमारी भाभी जी भी इस गरमा-गरम और रसीले डिलाइट का मज़ा

लेने से खुद को रोक नहीं पाईं! और एक

साथ 10 उठा लिया लेकिन कैमरा वाले ने

की गलत एंट्री फिर क्या हुआ आप देखें 🤣🤣👇 pic.twitter.com/Htugf6EcwS — Neer (@neeridresi) November 11, 2025

सर्विंग काउंटर पर किसी को न देखकर, वह तुरंत मौके का फायदा उठाती है और अपनी प्लेट में गुलाब जामुन भरने लगती है — एक या दो नहीं, बल्कि पूरी प्लेट भरकर! जैसे ही वह जीत का एहसास करते हुए मुड़ती है, कैमरामैन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है।

इसके बाद जो होता है, उसे देखकर सब हंस पड़ते हैं। भाभी को जैसे ही एहसास होता है कि वह कैमरे में कैद हो गई है, वह तुरंत अपनी प्लेट खाली करने लगती है, मानो कुछ हुआ ही न हो।

X (पहले ट्विटर) पर @neeridresi नाम के यूज़र द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो तुरंत ऑनलाइन हिट हो गया है। सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट सेक्शन में हंसी वाले इमोजीज़ की बाढ़ ला रहे हैं और इसे कैमरे में कैद हुए अब तक के सबसे मज़ेदार शादी के पलों में से एक बता रहे हैं।

