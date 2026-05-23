Shani Dev: शनि की टेढ़ी चाल से हो जाएं सावधान, 27 जुलाई से 5 राशि वालों की बढ़ेगी टेंशन!

शनि को कर्मों के आधार न्याय करने का देवता माना गया है

Shani Dev, (आज समाज), नई दिल्ली: शनि देव को कर्मों के आधार पर न्याय करने का देवता माना जाता है। वह 27 जुलाई 2026 से टेढ़ी चाल या वक्री होने वाले हैं। शनि के वक्री होने से रफ्तार से चल रहे काम में देरी, इमोशनल दबाव, करियर में रुकावट जैसी परेशानी खड़ी हो सकती है। यह वक्री चाल मुख्य रूप से मेष राशि में होने वाली है, जो कर्म, स्वतंत्रता और जल्दबाजी में लिए फैसलों से जुड़ी राशि है।

चूंकि शनिदेव हमेशा धैर्य और व्यवस्था पसंद करते आए हैं, जबकि मेष राशि गति और जोखिम लेना पसंद करती है इसलिए इस गोचर के दौरान कई लोगों की टेंशन बढ़ सकती है।