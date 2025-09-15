Betting App Case: सट्टेबाजी ऐप विवाद में सितारे फंसे, ईडी ने उर्वशी और मिमी को बुलाया

Betting App Case, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बंगाली अभिनेत्री से पूर्व टीएमसी सांसद बनीं मिमी चक्रवर्ती को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है। खबरों के मुताबिक, मिमी को 15 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि उर्वशी को 16 सितंबर को बुलाया गया है।

और कौन है जांच के घेरे में?

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, ईडी सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्रियों को 1xBet से जुड़ी चल रही जाँच में शामिल होने के लिए कहा गया है। जाँच में अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।

पिछले कुछ महीनों में, एजेंसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कथित तौर पर जुड़े कई अभिनेताओं, क्रिकेटरों और प्रभावशाली लोगों से पूछताछ कर चुकी है। कई निवेशकों और आम उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर इन ऐप्स के ज़रिए भारी रकम गंवाई है।

हाई-प्रोफाइल नाम जुड़े

ईडी मिमी चक्रवर्ती से 1xBet से जुड़ी कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर सकता है। 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिस पर करोड़ों रुपये की कर चोरी और धनशोधन का आरोप है। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और कई अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियां इस प्लेटफॉर्म से अपने संबंधों के लिए एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।

22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ताओं वाला बाजार

भारत सरकार ने हाल ही में असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। बाजार विश्लेषण फर्मों का अनुमान है कि ऐसे सट्टेबाजी ऐप्स के कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से लगभग 11 करोड़ नियमित खिलाड़ी हैं।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारतीय ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक है, जो लगभग 30% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। 2022 और जून 2025 के बीच, सरकार ने देश में अवैध सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए हैं।