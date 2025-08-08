Best Psychological Thriller Film : होश उड़ा देंगी ये सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी साइकोलॉजिकल हॉरर फ़िल्में

Best Psychological Thriller Film (आज समाज) नई दिल्ली : भले ही हमारे देश में लोग भूत-प्रेतों के बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियाँ सुनना और फ़िल्में देखना सबको पसंद है। आज हम आपके लिए हॉरर और सुपरनैचुरल जॉनर की 5 ऐसी फ़िल्में लेकर आए हैं जो आपको वाकई डरा देंगी। इन्हें अकेले देखने की गलती न करें! अपने दोस्तों को बुलाएँ और पॉपकॉर्न लेकर तैयार हो जाएँ, क्योंकि ये फ़िल्में आपको डराएँगी और शायद रातों की नींद भी उड़ा देंगी।

डब्बे 5

यह एक तुर्की हॉरर सीरीज़ है, जो 2 घंटे 12 मिनट लंबी है। इसकी कहानी एक जिन्न के श्राप पर आधारित है। इस सीरीज़ को अकेले देखने की हिम्मत मत कीजिए! सीरीज़ के हर हिस्से में डर का स्तर बढ़ता जाता है। अगर आप वाकई कुछ बहुत डरावना देखना चाहते हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए एकदम सही है।

बहन की मौत

यह 1 घंटे 30 मिनट की स्पेनिश फिल्म एक चर्च की बहनों पर आधारित है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपकी धड़कनें बढ़ा देंगे। इसकी कहानी में सस्पेंस और हॉरर का ज़बरदस्त तड़का है, जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा।

बुलबुल

नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म सिर्फ़ 1 घंटा 34 मिनट लंबी है, लेकिन इसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की एक्टिंग ने इस हॉरर-फैंटेसी फिल्म में जान डाल दी है। फिल्म का पोस्टर जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। यह फिल्म न सिर्फ़ डराती है, बल्कि एक गहरी सामाजिक कहानी भी बयां करती है।

टिन और टीना

यह 2 घंटे की स्पेनिश फ़िल्म एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो शैतानी शक्तियों से भरा है। यह बच्चा एक महिला को बुरी तरह डराता है। यह कहानी पढ़ने में आसान लग सकती है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे, तो डर के मारे आपकी चीख निकल जाएगी। यह फ़िल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या शैतानी बच्चे सच में होते हैं?

सम्मेलन

यह 1 घंटे 40 मिनट की स्वीडिश फ़िल्म एक शांत जंगल में एक सम्मेलन के दौरान घटित होने वाली भयावह घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फ़िल्म का माहौल इतना डरावना है कि यह आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ सकता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और हॉरर का मिश्रण देखना चाहते हैं, तो यह फ़िल्म ज़रूर देखें।