Best Long Range Electric Scooters: भारत के धांसू Electric Scooters, लंबी रेंज का दम, नंबर 3 बना सबसे सस्ता सौदा

Best Long Range Electric Scooters, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं के साथ, ईवी स्कूटर अब रोज़ाना यात्रा करने वालों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं। इसी के चलते, कंपनियाँ ज़्यादा रेंज और उन्नत सुविधाओं वाले मॉडल लॉन्च कर रही हैं। यहाँ भारत के उन शीर्ष 5 इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर एक नज़र डाली गई है जो एक बार चार्ज करने पर सबसे ज़्यादा रेंज देते हैं।

ओला एस1 प्रो

इस सूची में सबसे ऊपर ओला एस1 प्रो है, जो 320 किमी तक की प्रभावशाली रेंज प्रदान करता है। यह 3 kWh, 4 kWh और 5.3 kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ आता है। इसके टॉप वेरिएंट को 0-80% तक चार्ज होने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। 141 किमी/घंटा की अधिकतम गति और चार राइड मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर) के साथ, इसकी कीमत ₹1.45 लाख से ₹1.99 लाख के बीच है।

सिंपल एनर्जी वन

दूसरे स्थान पर सिंपल एनर्जी वन है, जो अपनी 248 किमी की शक्तिशाली रेंज के लिए जाना जाता है। 3.7 kWh और 5 kWh बैटरी विकल्पों में उपलब्ध, बड़ी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। इस स्कूटर की अधिकतम गति 105 किमी/घंटा है और इसकी कीमत ₹1.39 लाख से ₹1.67 लाख के बीच है।

ओला S1 X (सबसे किफायती)

सूची में तीसरे स्थान पर ओला S1 X है, जिसे सबसे किफायती विकल्प माना जाता है। यह 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh बैटरी वेरिएंट में उपलब्ध है। प्लस मॉडल 242 किमी की रेंज और 123 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है। पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 7.4 घंटे लगते हैं। इसकी कीमत मात्र ₹99,000 से शुरू होकर ₹1.35 लाख तक जाती है, जबकि ऑन-रोड कीमतें ₹75,000 जितनी कम हैं।

टीवीएस आईक्यूब

अगला नंबर टीवीएस आईक्यूब का है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय ई-स्कूटरों में से एक है। 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh और 5.3 kWh बैटरी विकल्पों में उपलब्ध, इसका टॉप वेरिएंट 212 किमी की रेंज प्रदान करता है। यह स्कूटर 0-80% तक चार्ज होने में केवल 4 घंटे से ज़्यादा समय लेता है और इसकी अधिकतम गति 82 किमी/घंटा है। इसकी कीमत ₹1.09 लाख से ₹1.59 लाख के बीच है।

हीरो विडा V2

अंत में, हीरो मोटोकॉर्प का विडा V2 पांचवें स्थान पर है। इसका प्रो वेरिएंट 3.94 kWh बैटरी पैक के साथ 165 किमी की रेंज प्रदान करता है, जिसे 0-80% तक चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। इस स्कूटर का वज़न 125 किलोग्राम है, इसकी अधिकतम गति 90 किमी/घंटा है और इसकी कीमत ₹1.35 लाख (एक्स-शोरूम) है।