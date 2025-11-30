Best LIC Plan : आइये जाने LIC के प्रोटेक्शन, सेविंग्स और स्टेबल रिटर्न वाले प्लान

LIC Investment Plan ,आज समाज : महीने की सैलरी आने पर, ज़्यादातर लोगों के सामने EMI, बच्चों की फीस, किराने का सामान और दूसरे ज़रूरी खर्चों की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। इसलिए, सेविंग्स और भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्लानिंग अक्सर बिना प्लान किए रह जाती है।

अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम न सिर्फ आज बल्कि आने वाले सालों के लिए भी सपोर्ट का सोर्स बने, तो LIC प्लान आपके लिए एक मज़बूत ऑप्शन साबित हो सकते हैं। खास तौर पर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए ये प्लान प्रोटेक्शन, सेविंग्स और स्टेबल रिटर्न का भरोसा देते हैं।

LIC जीवन आज़ाद प्लान

LIC का जीवन आज़ाद प्लान एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड सेविंग्स प्लान है जो प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों का सॉल्यूशन देता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है, जिसमें कुछ सालों तक प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी टर्म के आखिर तक कवरेज जारी रहता है।

पॉलिसी टर्म के दौरान मौत होने पर, नॉमिनी को एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड मिलता है, जबकि ज़िंदा रहने पर पूरे टर्म की गारंटी मिलती है। यह प्लान गारंटीड रिटर्न देता है, जो इसे बिना रिस्क के सुरक्षित रिटर्न चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सही बनाता है।

जीवन आज़ाद LIC एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह प्लान मंथली, क्वार्टरली या सालाना प्रीमियम पेमेंट देता है। मैच्योरिटी अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में या एकमुश्त दिया जा सकता है, और राइडर कवरेज भी उपलब्ध है। ज़रूरत पड़ने पर लोन भी मिल सकते हैं। एंट्री एज 30 दिन से 50 साल तक है, और पॉलिसी टर्म 15 से 20 साल के बीच है। कम से कम ₹2 लाख का सम एश्योर्ड ज़रूरी है।

LIC जीवन लक्ष्य नॉन-लिंक्ड प्लान

जीवन लक्ष्य एक पार्टिसिपेटिंग नॉन-लिंक्ड प्लान है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने परिवार, खासकर बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करना चाहते हैं। पॉलिसी होल्डर की मौत होने पर, यह प्लान हर साल एक फिक्स्ड इनकम देता है, जिससे परिवार की रेगुलर ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। मैच्योरिटी पर, एकमुश्त रकम मिलती है, चाहे पॉलिसी होल्डर ज़िंदा हो या मर गया हो।

यह प्लान इंस्टॉलमेंट क्लेम, राइडर बेनिफिट और ज़्यादा सम एश्योर्ड पर डिस्काउंट देता है। एंट्री एज 18 से 50 साल तय की गई है, और पॉलिसी का टर्म 13 से 25 साल है। यह प्लान लंबे समय में बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का एक भरोसेमंद ज़रिया बन जाता है।

LIC न्यू जीवन आनंद ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग प्लान

न्यू जीवन आनंद LIC का एक ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसमें सेविंग्स और लाइफ प्रोटेक्शन दोनों शामिल हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि पॉलिसी टर्म पूरा होने पर एकमुश्त पेमेंट मिलता है, लेकिन लाइफ कवर ज़िंदगी भर जारी रहता है। इस प्लान को ऑफलाइन खरीदा जा सकता है, और प्रीमियम पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली या सालाना आधार पर किया जा सकता है।

यह प्लान मैच्योरिटी के बाद लाइफटाइम प्रोटेक्शन, लोन फैसिलिटी, बोनस और राइडर ऑप्शन देता है। यह 18 से 50 साल के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी उम्र 75 साल है। पॉलिसी का टर्म 15 से 35 साल तक है, और सम एश्योर्ड ₹2 लाख से शुरू होता है। यह प्लान लंबे समय तक बचत करने वालों और परमानेंट सुरक्षा चाहने वालों के लिए सही है।

LIC जीवन उमंग पूरी ज़िंदगी की पॉलिसी

जीवन उमंग LIC की एक पूरी ज़िंदगी की पॉलिसी है जो ज़िंदगी भर रेगुलर इनकम और सुरक्षा देती है। यह प्लान प्रीमियम पेमेंट टर्म पूरा होने के बाद हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 8 परसेंट इनकम के तौर पर देता है, जो पॉलिसी होल्डर की मौत या पॉलिसी के 100 साल की उम्र तक जारी रहता है। यह प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटायरमेंट के लिए एक स्टेबल, ज़िंदगी भर की इनकम चाहते हैं।

डेथ बेनिफिट में मौत पर सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल बोनस शामिल हैं। बोनस के साथ मैच्योरिटी पर एक बड़ा सम एश्योर्ड भी मिलता है। इस प्लान में एंट्री एज 90 दिन से 55 साल है, और प्रीमियम पेमेंट टर्म 15, 20, 25 और 30 साल हैं। ज़िंदगी भर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसे सबसे टिकाऊ ऑप्शन में से एक बनाती है।

