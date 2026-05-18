OTT पर आते ही छा गई Berlin Season 2, 8 एपिसोड की ये क्राइम थ्रिलर देख घूम जाएगा दिमाग!

Berlin Season 2: OTT प्रेमियों को आखिरकार एक नया जुनून मिल गया है! सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले क्राइम थ्रिलर्स में से एक अपने दूसरे सीज़न के साथ वापस आ गया है, और रिलीज़ के कुछ ही दिनों के अंदर, यह सीधे स्ट्रीमिंग चार्ट पर नंबर 1 की जगह पर पहुँच गया है। सस्पेंस, माइंड गेम्स और बड़े दांव वाले डकैती के ड्रामा से भरपूर, इस 8-एपिसोड की सीरीज़ को इस साल का ‘ज़रूर देखने लायक’ थ्रिलर कहा जा रहा है।

जिस शो के बारे में हर कोई बात कर रहा है, वह है ‘Berlin and the Lady with an Ermine’ — Berlin का एकदम नया सीज़न — जो दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले ‘Money Heist’ का लोकप्रिय प्रीक्वल है। प्रशंसक अगले अध्याय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जब तीन साल पहले पहला सीज़न ज़बरदस्त हिट हुआ था, और अब निर्माता एक और भी बड़ी, ट्विस्ट से भरी कहानी के साथ वापस आए हैं।

यह सीरीज़ Berlin और उसके बेहद कुशल गिरोह की कहानी बताती है, जो एक और असंभव डकैती की योजना बनाते हैं। कहानी को दिलचस्प बनाने वाली बातें हैं — मास्टरमाइंड रणनीति, जोखिम भरा क्रियान्वयन, और लगातार बना रहने वाला सस्पेंस, जो दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखता है। हर दृश्य तनाव, अप्रत्याशित मोड़ और रोमांचक पलों से भरा हुआ है।

इस बार, Pedro Alonso द्वारा निभाया गया किरदार Berlin, एक और भी बड़े मिशन के लिए Seville में अपने गिरोह के साथ फिर से जुड़ता है। उनका निशाना कोई और नहीं, बल्कि Leonardo da Vinci की मशहूर पेंटिंग ‘Lady with an Ermine’ है। डकैती की योजना बनाने से लेकर हर कदम पर खतरों से बचने तक, यह सीरीज़ पूरी तरह से एड्रेनालाईन से भरा मनोरंजन पेश करती है।

15 मई को Netflix पर रिलीज़ हुए इस थ्रिलर ने कई हिट शो को चार्ट में नीचे धकेल दिया है और टॉप ट्रेंडिंग जगह हासिल कर ली है। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग अभी 7.1 है और यह तेज़ी से OTT पर इस समय सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले क्राइम थ्रिलर्स में से एक बनती जा रही है।

सिर्फ़ 8 एपिसोड के साथ — जिनमें से हर एक एक घंटे से कम का है — Berlin Season 2 उन लोगों के लिए एकदम सही है, जिन्हें एक साथ कई एपिसोड देखने (binge-watch) का शौक है और जो सस्पेंस, स्मार्ट कहानी कहने के अंदाज़ और ज़ोरदार डकैती के ड्रामा का आनंद लेते हैं।