Benjamin Netanyahu: इतिहास बदलेगा ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का डोनाल्ड ट्रंप का साहसिक फैसला

By

Netanyahu On US Strike On Iran nuclear sites, (आज समाज), तेल अवीव: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘साहसिक फैसले’ की सराहना की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प को बधाई। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका की अद्भुत और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा।

अमेरिकी ने वह किया जो कोई अन्य देश नहीं कर सकता

इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने यह प्रदर्शित किया है कि अमेरिका वास्तव में बेजोड़ है। इसने वह किया है जो पृथ्वी पर कोई अन्य देश नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, इतिहास दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से वंचित करने के लिए काम किया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रम्प के नेतृत्व ने आज इतिहास की एक धुरी बनाई है जो मध्य पूर्व और उससे आगे समृद्धि और शांति के भविष्य की ओर ले जाने में मदद कर सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के माध्यम से शांति। पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। और आज रात, राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। इससे पहले व्हाइट हाउस में अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री ‘बीबी’ नेतन्याहू को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। हमने एक टीम के रूप में काम किया जैसा शायद पहले कभी किसी टीम ने काम नहीं किया।

इजरायली सेना को शानदार काम के लिए धन्यवाद : ट्रंप

तेहरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम इजरायल के लिए भयानक खतरे को मिटाने में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। मैं इजरायली सेना को उनके द्वारा किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल अब सुरक्षित है,’ उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों को स्वीकार किया।

यह भी पढ़ें : Donald Trump: युद्ध खत्म करे ईरान, शांति नहीं हुई तो और सैन्य हमले किए जाएंगे